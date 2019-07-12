Екскандидат із "Слуги народу" судитиметься з ЦВК: що відомо

Екскандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", блогер Олександр Куницький, реєстрацію якого скасувала ЦВК, збирається оскаржувати рішення в суді.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook. "Поспішаю повідомити, що сьогодні [12 червня] я подаю документи в суд на незаконні дії Центральної виборчої комісії. Правда – на нашому боці", – написав блогер.

Прес-служба "Слуги народу" додала, що партія підтримує рішення кандидата, а у скасуванні його реєстрації на парламентські вибори бачить політичний мотив.

Олександр Куницький facebook.com/zpsanek

За словами юристів політсили, рішення ЦВК було ухвалено з грубим порушенням закону, оскільки комісія не врахувала позицію представника партії та пояснення кандидата про те, що він перебував за межами України у зв'язку з відрядженням.

"Тривалість перебування Олександра Куницького за кордоном не була більшою, ніж це дозволено вимогами законодавства. Ми це озвучували, однак ЦВК цей факт враховувати відмовилася", – пояснив представник партії, адвокат Олександр Качура.

Він додав, що скарга від заявника, на підставі якої було винесено постанову ЦВК про скасування реєстрації, була подана з порушенням законодавства в частині упущення термінів.

Нагадаємо:

11 липня ЦВК на своєму засіданні скасувала реєстрацію Куницького на виборах у Раду.

Рішення пояснювали тим, що, за інформацією Державної прикордонної служби, протягом останніх п'яти діб перед днем позачергових виборів 21 липня Куницький виїжджав за межі країни на період, що перевищує 90 календарних днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти звинуватили Куницького в тому, що він нібито визнав Крим частиною Росії.

Також скандал піднявся через ізраїльське громадянство колишнього кандидата в депутати. Куницький підтвердив, що в нього дійсно був паспорт цієї країни.

Він розповів, що переїхав до Ізраїлю в 12-річному віці, а повернувся в Україну в 2005 році. Після подачі документів до ЦВК він звернувся в посольство Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

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