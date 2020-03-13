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13 березня • оновлено в 22:34
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Ексглава уряду Володимир Гройсман: криза в Україні сталася б і без коронавірусу

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Балансування бюджету, продумана боргова політика – без розмов про дефолт, а також системний аналіз промислового потенціалу – першочергові кроки, який має здійснити новий український Уряд в рамках протидії економічній кризі, що насувається на державу.

Про це сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як наголосив Володимир Гройсман, криза в Україні настала б навіть і без коронавірусу: погіршення економічної ситуації в державі було очевидним вже в листопаді –грудні минулого року. Але безвідповідальність Уряду Олексія Гончарука лише посилила негатив, спричинений, як зовнішніми так і внутрішніми факторами, зокрема безконтрольним зміцненням гривні. Одним з наслідків такої безвідповідальності став зрив індексації пенсій мільйонам українців у березні поточного року.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Вести

І зараз, коли замість плану протидії негативним тенденціям, все частіше ширяться чутки про дефолт, справи лише погіршуються, зауважив Володимир Гройсман.

"Як порада: перше (що потрібно зробити) – збалансувати бюджет. І тут не упустити три речі – зарплати, пенсії і фінансування війська. Це позиції непохитні. Далі – подивитися по промисловості. Де маємо плюси, де мінуси, і прийняти конкретні рішення", - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, всі кроки потрібно закласти в чіткий план дій, який має нарешті з’явитися як план розвитку держави, а не "пояснення, чому все падає".

"Минулого року ми віддали кредиторам 420 млрд грн. Хтось це відчув? Пенсії комусь не платили, чи зарплати? Ми заплатили і знизили співвідношення боргу до ВВП до 51%. Борги треба віддати і з цим зав’язати, - впевнений Володимир Гройсман. - Політика держави має бути в зростанні економіки. І це зростання треба повернути людям у вигляді доходів, які стимулюватимуть внутрішнє споживання".

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
та где вы их выискуете? луценки гройсманы климкины яценюки и про.пздбртье
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Карающий Меч
Карающий Меч
Это очень ценные советы!
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почалося?
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