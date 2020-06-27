Ексдепутат Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду ще не вступило в силу і він оскаржив його в апеляції

Рішення швейцарського суду щодо українського ексдепутата Миколи Мартиненка є проміжним, воно не вступить в силу і він вже оскаржив його в апеляційному суді. Мартиненко вважається невинуватим і незасудженим, доки не пройдені всі судові інстанції.

Про це повідомляє "УН" з посиланням на прес-службу колишнього народного депутата.

Прес-служба також заявила, що "теза про "28 місяців ув’язнення" була маніпулятивно вкинута близьким до НАБУ "Радіо Свобода", насправді 16 місяців з них складає умовний термін. Також не відповідає дійсності інформація про "24 місяці ув’язнення" для Павла Скаленка" - насправді це суто умовний термін".

Микола Мартиненко наголосив, що він не вчиняв злочину, категорично не погоджується із рішенням суду і воно виходить за будь-які юридичні рамки. "Через світові карантинні обмеження та закриті кордони я не зміг бути присутнім на засіданні суду першої інстанції та надати свої пояснення. Я не зміг особисто відповісти на питання суду та засвідчити всю безпідставність згадок мого імені в цій справі. Рішення суду є проміжним і не остаточним, воно не вступить в силу і я вже оскаржив його до апеляції", - сказав він.

Швейцарський адвокат Миколи Мартиненка Реза Вафадар в коментарі відзначив, що "в Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи – апеляцію та федеральний Верховний суд".

Микола Мартиненко сказав, що йому незрозумілі мотиви такого рішення суду першої інстанції. "Виглядає так, що ці мотиви знаходяться за межами кримінального права і законодавства Швейцарії. Я не порушував жодних законів і готовий допомогти швейцарському правосуддю розібратись у справі, яка засновується на перекрученій та маніпулятивній інформації. Я буду наполягати на тому, щоб особисто свідчити в Апеляційному суді Швейцарії та показати всю безпідставність цієї справи", - сказав Микола Мартиненко.

Він нагадав, що сам виступив ініціатором якнайшвидшого розгляду справи в суді. За словами колишнього депутата, "швейцарський прокурор Урс Кьоллі намагався не допустити передачі справи до суду, усвідомлюючи її провальність. За 7 років пан Кьоллі кілька разів пом’якшував обвинувачення, незаконно розголошував матеріали справи Сергію Лещенку (який потім використовував це для інформаційного кілерства) та всіляко затягував час. Я лише через суд змусив прокурора передати справу до суду для розгляду по суті", – відзначив Мартиненко.