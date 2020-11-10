Ексчиновник Януковича, що перебував в розшуку, став депутатом Закарпатської облради

Колишній глава Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської обласної ради.

Про це повідомили на сайті ЦВК. На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

Повідомляється, що Каськів є громадянином України, народився 01.12.1973 р, освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання – місто Київ.

Нагадаємо, Владислав Каськів в березні 2016 року був оголошений в розшук у справі про розкрадання 7,5 мільйона грівен.18 серпня 2016 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Каськіва затримали в Панамі.

Пізніше стало відомо, що ексчиновник був затриманий при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки. Сам Каськів заявив, що його ніхто не заарештовував. Пізніше Луценко заявив, що Каськіва повторно затримали в Панамі.

У березні 2017 року Панама відмовила Каськіву в наданні політичного притулку.

Каськіва екстрадували до України з Панами, проте суд відпустив ексчиновника під заставу. Сам Каськів заявив, що повернувся до України добровільно. 13 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва дозволив виїзд за кордон скандальному ексглаві Держінвестпроекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Вперше в історії незалежності вибори були організовані на новій територіальній основі: громадяни голосували за представників новостворених громад.