Ексбранець видав зізнання про партійні осередки "Слуги народу" в тюрмах "ДНР"

Звільнений з полону "ДНР" українець Василь Савін зізнався, що ще будучи в тюрмах терористів створював там партійні осередки "Слуги народу".

Водночас виступивши на недавньому з'їзді "СН" він попросив поставити їх на партійний облік. Про це ексбранець розповів в інтерв'ю "Стране", пояснивши, як опинився на тому заході.

"Тому що я творець "Слуги народу" в донецьких в'язницях. Я – лідер парторганізації. Ми звернулися до з'їзду з проханням визнати нашу партійний осередок", – заявив Савін.

Василь Савін

Колишній бранець зазначив, що вже незабаром у нього буде зустріч із главою "СН" Олександром Корнієнком і той нібито "поставить завдання", які він виконуватиме в партії. Савін додав, що добре вміє займатися партійним будівництвом, отже, якщо потрібно буде, то піде і на вибори в ОРДЛО.

"Я людина командна. Якщо поставлять завдання, то буду... Займатися визволенням рідного Донбасу", – підкреслив він.

За його словами, вирішенням ситуації на окупованих територіях може стати тільки "нормальний діалог із нашими людьми там".

"Мирним шляхом, жодної людини ми не повинні втратити. Я б посилював партійне будівництво на Донбасі, агітацію на територіях, які під нами і не під нами поки", – навів приклад Савін.

Василь Савін на з'їзді партії "Слуга народу"

Що ж до створення осередків партії "Слуга народу" у тюрмах "ДНР", він додав, що першу йому вдалося сформувати в липні 2019 року, коли сидів у слідчому ізоляторі Донецька, а другу – в листопаді того ж року, після переведення в Макіївську колонію.

"Спочатку я був єдиним політв'язням, і вони не знали, що зі мною робити. Створили закритий підвал – 10-й пост. Там раніше сиділи насильники, вбивці, чорти всілякі. Туди опускали максимум на місяць зухвалих в’язнів із інших постів, вони виходили шовковими звідти. Я там провів п'ять років. Мені допомагали блатні, вони були на нашому боці. Переглянув своє ставлення до криміналітету, тому що донецькі його представники показали себе вкрай патріотично", – поділився Савін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з полону українець Василь Савін 15 лютого виступив на з'їзді партії "Слуга народу" в київському КВЦ "Парковий". Він подякував президенту Володимиру Зеленському та передав вітання від "Слуги народу" в’язням у Донецьку.

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