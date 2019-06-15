Ексрегіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Опоблоку"

Колишній регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опоблоку" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.
Таку заяву зробив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна". За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який вирішив не брати участі у виборчій кампанії.
"Єфремов уже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі", – заявив Мураєв.
Олександр Єфремов
rbc.ua
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ відбулося саме за командою Єфремова.
Зі свого боку в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландика закликали притягнути до відповідальності.
Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відволікти увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.
3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах. У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
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