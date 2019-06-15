Ексрегіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Опоблоку"

Колишній регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опоблоку" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Таку заяву зробив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна". За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який вирішив не брати участі у виборчій кампанії.

"Єфремов уже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі", – заявив Мураєв.

Олександр Єфремов rbc.ua

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!