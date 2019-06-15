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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Ексрегіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Опоблоку"

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Колишній регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опоблоку" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Таку заяву зробив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна". За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який вирішив не брати участі у виборчій кампанії.

"Єфремов уже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі", – заявив Мураєв.

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Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

rbc.ua

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
Тег
опозиційний блок
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Marin Ella
Marin Ella
эту суку зеленскую надо на куски живьём разорвать! весь мусор попер из всех щелей!
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
ригіаналів - на палю.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Ох..но, за що боррлись? Зе, на зрозумілій тобі 'фєнє' - оні рамци попуталі, алі как?
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