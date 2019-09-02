Експрезидент Криму в комі: що трапилося

Юрій Мєшков, який був єдиним президентом Криму, введений у штучну кому після інсульту.

Про це повідомив проросійський громадський активіст у Криму Сергій Акімов, передає "Крим.Реалії". Інсульт у Мєшкова стався 1 вересня.

"У нього був інсульт. Зараз він перебуває у Туреччині. Його ввели в штучну кому. Сьогодні об 11:00 за московським часом його повинні почати з неї виводити. А як далі буде – подивимося", – сказав Акімов.

Про інсульт також повідомила донька Мєшкова Маріанна.

Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок "Росія", які виступали за незалежність півострова від України та подальше його приєднання до Росії в 90-х роках.

У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму. Пізніше він емігрував до Росії, де проживав до анексії півострова. Зараз перебуває в опозиції до окупаційної влади Криму.

Юрій Мєшков потрапив до лікарні МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников заявив, що Мєшков готував відділення Криму від України і був справжнім сепаратистом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал