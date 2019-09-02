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2 вересня • оновлено в 12:56
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Експрезидент Криму в комі: що трапилося

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Юрій Мєшков, який був єдиним президентом Криму, введений у штучну кому після інсульту.

Про це повідомив проросійський громадський активіст у Криму Сергій Акімов, передає "Крим.Реалії". Інсульт у Мєшкова стався 1 вересня.

"У нього був інсульт. Зараз він перебуває у Туреччині. Його ввели в штучну кому. Сьогодні об 11:00 за московським часом його повинні почати з неї виводити. А як далі буде – подивимося", – сказав Акімов.

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Про інсульт також повідомила донька Мєшкова Маріанна.

Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок "Росія", які виступали за незалежність півострова від України та подальше його приєднання до Росії в 90-х роках.

У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму. Пізніше він емігрував до Росії, де проживав до анексії півострова. Зараз перебуває в опозиції до окупаційної влади Криму.

Юрій Мєшков потрапив до лікарні

Юрій Мєшков потрапив до лікарні

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников заявив, що Мєшков готував відділення Криму від України і був справжнім сепаратистом.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Я надеюсь скоро он увидит кабздоха, задирного и весь знаменитый хор
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