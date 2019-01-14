Екс-міністра оборони України підозрюють у державній зраді

Генеральна прокуратура України підозрює колишнього міністра оборони України Дмитра Саламатіна у вчиненні державної зради в інтересах РФ, участі у злочинній організації Віктора Януковича та заволодінні чужим майном.Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України оголосив підозру колишньому міністру оборони України Дмитру Саламатіну. Про це в понеділок, 14 січня, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

За його словами, Саламатіну закидають участь у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення державної зради в інтересах Російської Федерації. Окрім того, екс-міністра підозрюють у підриві обороноздатності, державної та економічної безпеки України "шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України зі світових ринків зброї на користь РФ".

За інформацією генпрокурора, умисні дії Саламатіна зі зриву контракту між "Харківськім конструкторським бюро з машинобудування імені О.О. Морозова", держпідприємством "Антонов", "Спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою "Прогрес" та міноборони Іраку на постачання, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 мільйонів доларів.

Окрім того, дії Саламатіна призвели до суттєвого погіршення відносин між Україною та Іраком, що призвело до "довгострокового припинення зазначених контрактів, дало можливість РФ посилити свої переговорні позиції на цьому ринку як конкурента України", повідомила Генпрокуратура. "Як наслідок, із часу зриву Іракських контрактів Україна не уклала жодного аналогічного широкомасштабного контракту у військовій сфері", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Дмитро Саламатін у 1999 році переїхав до України з Росії. Він був народним депутатом України від Партії регіонів у 2006-2007 роках. У 2010-2012 роках очолював держконцерн "Укроборонпром", був міністром оборони України з лютого по грудень 2012 року, за часів президентства Віктора Януковича.

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