Ряд напрямків в Міністерстві оборони вимагали кардинальних змін, що викликало невдоволення у інших представників військового керівництва.

Про це в інтерв'ю виданню LIGA.net розповів колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк зазначивши, що його звільнення було політичним рішенням президента Володимира Зеленського.

"Розмова (із Зеленським, – Ред.), звичайно ж, був. Але передавати зміст – некоректно. Я можу сказати найголовніше – це політичне рішення. Президент мав на це право і реалізував його. Претензій до мене з точки зору моєї роботи, як вона була організована, у нього не було", – сказав Загороднюк.

Андрій Загороднюк Міністерство оборони

Екс-міністр пояснює, що його робота була спрямована на радикальні зміни у відомстві, але багатьом це не подобалося.

"На мою думку, за багатьма напрямками повинні були бути набагато більш радикальні рішення та зміни. Ситуацію в багатьох сферах міняти потрібно було в корені. Припускаю, що моя позиція не подобалися ряду представників військового керівництва, і вони її висловлювали", – говорить він.

"Я в першу чергу спирався на думку військовослужбовців з практичним бойовим досвідом, а також з міжнародним досвідом, з якими спілкувався постійно. Це часто були військовослужбовці різних звань, не тільки генерали. І не обов'язково представники керівництва. Я і моя команда були орієнтовані на серйозні зміни і тому розуміли, що буде чиєсь невдоволення", – зазначив екс-міністр.

Андрій Загороднюк Міністерство оборони

Коментуючи чутки про те, що на рішення про його звільнення впливав глава ОП Андрій Єрмак, Загороднюк чітко визначив, що рішення було за президентом. Але він не виключає вплив глави ОП на позицію керівництва країни щодо низки питань.

"Якогось конкретного впливу на роботу міністерства він не чинив, у всякому разі безпосередньо. Він впливав взагалі на позицію керівництва країни щодо низки питань. Але я можу точно сказати, що рішення приймає президент", – заявив екс-міністр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України підтримала подання Президента Володимира Зеленського про призначення міністром оборони Андрія Тарана. Його кандидатуру підтримали 285 народних депутатів.