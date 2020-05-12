Колишній "король контрабанди" Павлюк очолив кампанію "Слуги народу" на наступних виборах – ЗМІ

Неофіційним керівником виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах став Ілля Павлюк, якого в ЗМІ називають "королем контрабанди". Також він курує старих представників "Зе! Команди", які працювали в регіонах на попередніх виборах.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела. За інформацією видання, Павлюка називають тіньовим керівником нинішньої виборчої кампанії команди Зеленського. Джерело стверджує, що йому навіть пропонували офіційну посаду, але той відмовився.

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – заявило джерело.

Ілля Павлюк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Іллі Павлюка є вплив на частину народних депутатів від "Слуги народу". А за часів правління експрезидента Віктора Януковича, що втік з України, ЗМІ називали Павлюка "вирішалкою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.