Екс-керівника "Нафтогазу" позбавили депутатського імунітету

Верховна Рада зняла недоторканність із народного депутата фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна. Його звинувачують у причетності до оборудок з "вишками Бойка" тоді, коли він керував "Нафтогазом України".Верховна Рада України підтримала подання генерального прокурора і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна. За відповідні рішення у четвер, 15 березня, проголосували відповідно 274, 252 та 240 депутатів Верховної Ради за мінімально необхідних 226 голосів.

Під час голосування у сесійній залі самого Бакуліна не було. ГПУ не знає, де він, але зазначає, що той перебуває за кордоном і в Україні не з'являється.

Бакуліна підозрюють у причетності до заволодіння коштами ПАТ "Чорноморнафтогаз" на суму 3,2 мільярда гривень під час закупівлі двох бурових установок. Ця справа відома як "вишки Бойка" за іменем тодішнього міністра енергетики, політичного соратника Бакуліна Юрія Бойка. Бакуліну інкримінують створення злочинної організації, заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, а також відмивання грошей.

Нагадаємо, у 2007 та у 2010-2014 роках Бакулін очолював "Нафтогаз України". У березні 2014 року правоохоронці затримали його за підозрою в організації заволодіння державним коштами в особливо великих розмірах. У квітні 2014 року Печерський районний суд Києва звільнив Бакуліна з-під арешту під заставу 10 мільйонів гривень.

Народний депутат, колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко не погоджується з тією роллю, яку Бакуліну у справі про "вишки Бойка" відводить слідство. За його словами, той начебто отримав "відкат" за придбання бурових установок у 25 мільйонів доларів США. Ці гроші, за даними прокуратури, переказані на рахунок підконтрольної його доньці Світлані компанії. "А хто такий Бакулін, щоб отримати чверть викрадених грошей з "вишок Бойка", - написав Лещенко у Facebook. - Він був, є і буде зіц-головою у Бойка".

Як відомо, у 2011 році оборудку на бурових установках на сотні мільйонів доларів, до якої виявились причетними високопосадовці часів президента Віктора Януковича, викрили журналісти. Вони поклали відповідальність за організацію зловживань саме на Юрія Бойка.