Екс-канцлер Шредер як лобіст Москви: санкцій не буде, але критики дедалі більше

Колишній німецький канцлер Ґергард Шредер навряд чи буде покараний через його російські зв'язки, як того хоче Україна. Але він дедалі більше під вогнем критики в Німеччині.Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) був небагатослівним на прес-конференції німецького уряду в понеділок, 19 березня, коли його запитали про заклики міністра закордонних справ України Павла Клімкіна запровадити санкції проти колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера (Gerhard Schröder). За словами Зайберта, "немає причин" карати Шредера, який займав низку важливих посад в російських компаніях і нещодавно був названий Wall Street Journal "найважливішим олігархом Путіна".

Після виступу Зайберта Клімкін зазначив, що він продовжує наполягати на запровадженні санкцій проти колишнього німецького канцлера.

"ЄС на всіх рівнях має діяти проти таких осіб, оскільки вони продовжують керувати російськими проектами, які підтримуються російськими компаніями, що підпадають під санкції ЄС і які зараз використовуються як інструмент для втручання Росії у справи Європейського Союзу, - заявив Клімкін Deutsche Welle у Бельгії. - Отже, має бути чітке розуміння ролі таких лобістів, як Ґерхард Шредер".

Клімкін прибув до Брюсселя для консультацій з міністрами закордонних справ ЄС у форматі "Україна група друзів України в ЄС". "Це єдиний шлях вперед, - додав Клімкін, говорячи про санкції проти лобістів. - Інакше Москва просто намагатиметься втрутитися роботу демократичних інститутів в Європейському Союзі і в усьому цивілізованому світі. І Росія вже це робить. Якщо з цим погоджуватися, Путін зможе зробити щось інше в будь-який інший день".

Підігравання Путіну?

Неясно, які саме санкції Німеччина чи ЄС могли б застосувати проти Шредера, який був канцлером ФРН з 1998 по 2005 рік і працював у кількох російських енергетичних компаніях. Зокрема, він був залучений до проекту "Північний потік" з будівництва газопровіду між Росією та Німеччиною дном Балтійського моря. Як канцлер, Шредер тісно співпрацював з Путіним для просування газопроводу. Через це в деяких колах він заробив репутацію путінського ставленика.

"Особисто я шкодую через його рішення, оскільки він втратив свій авторитет в питаннях зовнішньої політики, - говорить співголова групи Європарламенту з підтримки демократії Девід Макаллістер (David McAllister). - Якщо ви отримуєте зарплатню від однієї сторони, вас дуже важко вважати на сто відсотків нейтральним. Це його особисте рішення. Особисто я сподіваюсь, що інші канцлери не робитимуть таку ж саму помилку, щойно виходитимуть на пенсію. І я впевнений, що нинішня канцлерка такого не зробить".

Зовнішньополітичний речник фракції Зелених у Бундестазі Омід Нуріпур (Omid Nouripour) санкції проти Шредера не підтримує, хоч і критично ставиться до його лобізму на користь росіян. "Він не порушував жодних законів. Але ми повинні інформувати про те, що відбувається. Є дуже багато відомих людей, таких як екс-канцлер Шредер, які грають в путінські ігри в цій країні. Це небезпечно".

Шредера критикує і екс-генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Андерс Фог Расмуссен, який зараз є радником українського президента. "Це його рішення, але в політичному плані це катастрофа, - заявив Расмуссен у Брюсселі. - Я думаю, що найкращим буде блокування проекту "Північний потік 2".

В той же час, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) поки не висловила офіційну позицію щодо закликів до санкції проти свого колишнього канцлера. Сам Шредер неодноразово наполягав на тому, що немає нічого незаконного в його роботі на російські компанії.

"Охолодження" колишніх політиків

В берлінській неурядовій організації Lobby Control заявили, що не можуть коментувати такі зовнішньополітичні питання як покарання Шредера. Але речник організації додав, що колишній канцлер не повинен мати до себе особливого ставлення. "Ми дуже критично ставимося до діяльності Шредера, - заявив Тімо Ланге (Timo Lange) з Lobby Control. - З нашої точки зору, важливо, щоб німецький уряд і СДПН показали, що Шредер не користується ніякими особливими привілеями, оскільки колись був канцлером та головою партії".

Ланге також повторив заклик Оміда Нуріпура до більш глибокого усвідомлення в Німеччині лобістської діяльності колишніх політиків. Він додав, що необхідно посилити закон від 2015 року, який забороняє політикам найвищого рівня займати лобістські посади після відставки. "Ми будемо наполягати на продовженні так званого "періоду охолодження" з поточних максимальних 18 місяців, - заявив Ланге. - Нам залишається з'ясувати, як це правило буде застосовуватись". Він також додав, що Німеччина має запровадити реєстр лобістів. Зміни до закону для його створення були розроблені зеленими та лівими, але не були підтримані консервативними соціал-демократами.