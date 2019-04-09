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Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу

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Голова Соціалістичної партії Ілля Ківа влаштував бійку з колишнім главою Київської облдержадміністрації Олександром Горганом.

Інцидент трапився після ефіру ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна". Про це повідомив у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

За його словами, екс-кандидат у президенти накинувся з кулаками на свого опонента. У коментарях Мосійчук заявив, що в бійці "переміг" Ківа. "Тому що Горган терпів і не реагував, а так робіть висновки", — написав нардеп.

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Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу

Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу
Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа влаштував бійку в ефірі ток-шоу на телеканалі NEWSONE через слова політолога про те, що люди без Томосу і без української мови "виростуть ссавцями, а людьми не стануть".

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Особи
Ілля КіваОлександр Горган
Місце
Україна
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