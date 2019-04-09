Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу

Голова Соціалістичної партії Ілля Ківа влаштував бійку з колишнім главою Київської облдержадміністрації Олександром Горганом.

Інцидент трапився після ефіру ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна". Про це повідомив у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

За його словами, екс-кандидат у президенти накинувся з кулаками на свого опонента. У коментарях Мосійчук заявив, що в бійці "переміг" Ківа. "Тому що Горган терпів і не реагував, а так робіть висновки", — написав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа влаштував бійку в ефірі ток-шоу на телеканалі NEWSONE через слова політолога про те, що люди без Томосу і без української мови "виростуть ссавцями, а людьми не стануть".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!