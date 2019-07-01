Ексголові адміністрації Януковича дозволили брати участь у виборах: рішення суду

Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради колишнього глави адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Про таке судове рішення 1 липня у Facebook повідомив адвокат Юрій Сухов.

"Адвокатське об'єднання відстояло у Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву право на участь у виборчому процесі", — йдеться у повідомленні.

Новини ЦВК не пустила на вибори до Ради кандидата Вакарчука

Юрист наголосив, що рішення Верховного суду є остаточним.

"Суд не погодився із ЦВК і скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне його рішення про відмову у реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України у м. Донецьку, кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", — розповів адвокат.

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 червня Андрій Клюєв подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради.

23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати Клюєву, який висувався від "Ліберальної партії України".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!