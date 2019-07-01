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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Ексголові адміністрації Януковича дозволили брати участь у виборах: рішення суду

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Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради колишнього глави адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Про таке судове рішення 1 липня у Facebook повідомив адвокат Юрій Сухов.

"Адвокатське об'єднання відстояло у Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву право на участь у виборчому процесі", — йдеться у повідомленні.

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Юрист наголосив, що рішення Верховного суду є остаточним.

"Суд не погодився із ЦВК і скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне його рішення про відмову у реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України у м. Донецьку, кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", — розповів адвокат.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 червня Андрій Клюєв подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради.

23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати Клюєву, який висувався від "Ліберальної партії України".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Клюєв
Місце
Україна
Теги
ЦВКВерховний суд Украины
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
не удивлен!опг зеленского рулит и оборотни в погонах и мантиях!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
портоПривет Зе,Бебилам-правда украины! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это - капец! Что дальше? Объявить сепаратистов - героями!
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