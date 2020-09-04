Сьогодні в Києві відбувається з'їзд політичної партії "Пропозиція", в якому беруть участь прихильники політичної партії з усієї країни. На з'їзді присутній і міський голова Дніпра Борис Філатов. На завершення свого виступу він із гордістю представив главу Дніпропетровської обласної організації "Пропозиція" Валентина Резніченка. Про це мер написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент "Наше Місто".

Трохи більше ніж рік тому президент Зеленський звільнив найуспішнішого губернатора в Україні.

Ні члена партії БПП, ні депутата від цієї політичної сили, ні навіть людину Петра Олексійовича, а просто ефективного менеджера, який кілька років поспіль показував найкращі результати по країні. Тоді я публічно написав такі слова: "На звільнення Валентина Резніченка. Друг мій, ти прийшов у ДніпрОДА нам на зміну. Я знаю, як тобі було тяжко. Важче, ніж усім іншим губернаторам разом узятим. Ти порозумівся з усіма. Не істерив, не інтригував, не робив капості, не зловживав владою, не зіштовхував людей лобами. Просто чесно працював.

Ми починали з тобою з холодною неприязні, а потім стали справжніми друзями. На відміну від переважної більшості політиків, ти просто порядна людина. Валя, я вдячний Господу Богу, що він дав мені можливість зустріти тебе на своєму життєвому шляху. Знай, що я завжди буду поруч "(с) 28 червня 2019 року.

Минув рік. "Нові обличчя", які так красиво обіцяли нам чисті стандарти політики, тут же звільняють професіоналів лише тому, що ті нібито були "Петиними людьми", врешті зруйнували всю систему держуправління, повсюдно призначили по всій країні кумів, ноунеймів і нездар, висунули в мери Дніпра чинного депутата (!) від БПП, а в депутати – ставлеників олігархів (!!) і мафіозі (!!!). Дивні діла твої, Господи...

А Валя... Валя знову поруч. Зі мною. Сьогодні Валентин Михайлович Резніченко вперше в житті вступив до політичної партії. Партії "Пропозиція". Прямо на з'їзді. І люб'язно очолив Дніпропетровську обласну організацію і наш список до облради. ... Разом, по крупицях, ми зберемо по всій нашій багатостраждальній країні найкращих людей. Які не істерять, не інтригують, не роблять капості, не зловживають владою, не зіштовхують людей лобами. А просто чесно працюють. ... Тому що Україна втомилася від популістів і нероб", – написав мер.

З'їзд можна подивитися за посиланням.

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