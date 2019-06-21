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Ексглава АП часів Януковича зібрався в Раду

1.1тЧитати матеріал російською

Колишній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради.

Документи він подав від Ліберально-демократичної партії, але зробив це не особисто — папери приніс представник політсили, повідомило theБабелю джерело в ЦВК.

Комісія поки не ухвалила рішення щодо реєстрації, документи перебувають на розгляді.

Клюєв просить зареєструвати його кандидатом у 46-му виборчому округу в Донецькій області, який охоплює міста Бахмут (раніше — Артемівськ), Лиман та частину Бахмутського району. Всього в окрузі 163 виборчі дільниці, там проживають майже 150 тис. виборців.

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв

Телеканал 24

Крім Клюєва, в окрузі №46 у ЦВК подали документи ще четверо кандидатів: діючий нардеп від "Народного фронту", самовисуванець Костянтин Матейченко, Федір Христенко ("Опозиційна платформа — За життя"), директор "Донецької залізниці", самовисуванець Сергій Бугаєв, пенсіонер і самовисуванець Олександр Шинкаренко.

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Під час президентства Віктора Януковича Клюєв був першим віцепрем'єром, секретарем РНБО і главою Адміністрації президента.

В Україні він перебуває під слідством. Його підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування щодо Клюєва. За інформацією СБУ, з 2014 року він живе у Московській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв із розшуку більшість людей з оточення екс-президента Віктора Януковича, проти яких в Україні порушено низку кримінальних справ.

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Особа
Андрій Клюєв
Місце
Україна
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