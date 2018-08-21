Екс-адвокат Дональда Трампа пішов на співпрацю зі слідством - ЗМІ

Майкл Коен погодився співпрацювати з ФБР і має намір свідчити в суді. Екс-адвокат президента США Дональда Трампа готовий визнати себе винним за кількома пунктами обвинувачення, пишуть американські ЗМІ.Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився співпрацювати зі слідством та згоден визнати свою провину. Про це у вівторок, 21 серпня, повідомила низка американських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу CNN, очікується, що екс-адвокат Трампа визнає свою провину за кількома пунктами обвинувачення. Йдеться про порушення під час фінансування політичних кампаній, ухилення від сплати податків та банківські махінації. Щодо фінансових правопорушень під час передвиборної кампанії 2016 року, то тут маються на увазі й грошові виплати двом жінкам за мовчання, зазначає інформагенція AP.

Крім того, угода зі слідством передбачає для Коена як ув'язнення, так і грошовий штраф, стверджують неназвані джерела американських ЗМІ. Поки що сторони не домовилися щодо тривалості перебування Коена за ґратами. Сторона обвинувачення наполягає на більш ніж чотирьох роках в'язниці, а Коен просить скоротити термін ув'язнення до трьох років.

Також невідомо, чи поширюватиметься досягнута угода між Коеном та слідством на співпрацю зі слідчими у справі російського втручання в передвиборчу кампанію 2016 року, повідомляє AP.

Очікується, що правоохоронці представлять угоду з Коеном у суді пізно ввечері вівторка за київським часом. Там має бути і сам адвокат.