Автори поекту "Володимир Зеленський" прорахувалися, а пандемія лише прискорила кризу - Портников

Серйозна економічна і соціальна криза розпочалася б в Україні найближчим часом через непрофесійних очільників держави, а пандемія коронавірусу тільки пришвидшила її.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников. За його словами, світова пандемія, яка спровокувала світову кризу, тільки посилила нашу несприятливу ситуацію (повний текст інтерв’ю читайте тут).

"Ніхто в цілому світі не може передбачити наслідки пандемії – так що й я не буду пророком апокаліпсису. Але те, що слабкі залежні економіки мають менший запас витривалості, думаю, й пояснювати не потрібно", – запевнив він.

За його словами, нинішнє керівництво держави не може приймати правильні рішення в критичних умовах. У якості прикладу він навів призначення нового уряду, коли депутати Верховної Ради навіть не мали змоги ознайомитися із кандидатами на міністерські посади та їх програмами.

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський та Денис Шмигаль

"Дійшло до того, що більшість кандидатів, запропонованих президентом на засіданні фракції правлячої більшості, відмовилась від участі в уряду. Але це нікого не зупинило від подальшого голосування. Жоден з депутатів правлячої більшості навіть не запитав у президента про управлінський сором, до якого він закликав. Не було ні обговорення кандидатур міністрів, ні запитань до них. Можливості компетенції такого уряду і ухвалення рішень є дуже обмеженими", – підкреслив він.

Портников нагадав, що декорація попереднього уряду Олексія Гончарука була задіяна для створення іміджу реформаторів перед західними кредиторами.

"На це було витрачено стільки ресурсів, в тому числі і особистих самого президента країни. Тепер ця декорація була змінена на іншу з такою швидкістю, що ті самі західні інвестори можуть запідозрити, що мають справу не з справжньою владою, а з декорацією влади. Це серйозний прорахунок людей, які вигадали політичний проект "Володимир Зеленський", –підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, в Україні найближчим часом можуть сформувати новий уряд, оскільки чинний під керівництвом прем'єрміністра Дениса Шмигаля демонструватиме зниження рейтингів президента Володимира Зеленського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!