Головна Новини
24 березня • оновлено в 20:10
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Автори поекту "Володимир Зеленський" прорахувалися, а пандемія лише прискорила кризу - Портников

6.1т
Читати матеріал російською

Серйозна економічна і соціальна криза розпочалася б в Україні найближчим часом через непрофесійних очільників держави, а пандемія коронавірусу тільки пришвидшила її.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников. За його словами, світова пандемія, яка спровокувала світову кризу, тільки посилила нашу несприятливу ситуацію (повний текст інтерв’ю читайте тут).

"Ніхто в цілому світі не може передбачити наслідки пандемії – так що й я не буду пророком апокаліпсису. Але те, що слабкі залежні економіки мають менший запас витривалості, думаю, й пояснювати не потрібно", – запевнив він.

За його словами, нинішнє керівництво держави не може приймати правильні рішення в критичних умовах. У якості прикладу він навів призначення нового уряду, коли депутати Верховної Ради навіть не мали змоги ознайомитися із кандидатами на міністерські посади та їх програмами.

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський та Денис Шмигаль

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський та Денис Шмигаль

"Дійшло до того, що більшість кандидатів, запропонованих президентом на засіданні фракції правлячої більшості, відмовилась від участі в уряду. Але це нікого не зупинило від подальшого голосування. Жоден з депутатів правлячої більшості навіть не запитав у президента про управлінський сором, до якого він закликав. Не було ні обговорення кандидатур міністрів, ні запитань до них. Можливості компетенції такого уряду і ухвалення рішень є дуже обмеженими", – підкреслив він.

Портников нагадав, що декорація попереднього уряду Олексія Гончарука була задіяна для створення іміджу реформаторів перед західними кредиторами.

"На це було витрачено стільки ресурсів, в тому числі і особистих самого президента країни. Тепер ця декорація була змінена на іншу з такою швидкістю, що ті самі західні інвестори можуть запідозрити, що мають справу не з справжньою владою, а з декорацією влади. Це серйозний прорахунок людей, які вигадали політичний проект "Володимир Зеленський", –підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, в Україні найближчим часом можуть сформувати новий уряд, оскільки чинний під керівництвом прем'єрміністра Дениса Шмигаля демонструватиме зниження рейтингів президента Володимира Зеленського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Світова фінансова криза" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Світова фінансова криза Коронавірус
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
9
Смішно
12
Цікаво
12
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон, Газмяс Омский - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; россия1 москва1, кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg, Livesey David - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик, Xapченко Baдим, Вышиванко Перемогайло-Шароваренко - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай, Моторола Жив - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
"Это серьезный просчет людей, которые придумали политический проект "Владимир Зеленский"....а Портяныч не раскрыл интригу, кто эти люди и где они находятся?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Иванович Юрий
Иванович Юрий
С самого начала было ясно, что Зеленский - голограмма, за которой прячутся "беня", агенты спецслужб "эрэфии" и украинофобская нечесть.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги