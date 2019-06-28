Економічна частина договору про асоціацію з ЄС вбиває українське сільське господарство – Колесніков

Убивчою для України назвав прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков економічну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Таку заяву він зробив під час робочої поїздки на сільськогосподарське підприємство "Сади Донбасу" у четвер, 27 червня.

"П'ять років тому була підписана асоціація з Євросоюзом, яка повністю знищила харчову промисловість України і сільське господарство. Влада каже: "Повинна бути вільна конкуренція". Так, повинна бути. Але тоді ви хоча б забезпечте селянам кредити, такі, як вони отримують в Польщі – під 2,5-3%, забезпечте меліорацію. Тоді і буде справжня конкуренція, буде йти боротьба за якість. А так виходить, що з Європи можна постачати все без будь-яких обмежень, а туди на кожну аграрну продукцію є квоти", – зазначив опозиційний прем'єр.

Борис Колесніков Прес-служба "Опозиційного блоку"

При цьому політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС політик вважає прийнятною. Однак саме цю частину Угоди Україна все ще не поспішає реалізовувати.

"З точки зору політики, Угода хороша. Боротьба з корупцією, прозорість – це все потрібно. Але пройшло п'ять років, а чесних судів так і не побудували. Який би бізнес у вас не був – від маленького саду, до великого заводу – права інвесторів і власників не захищені", – акцентував Борис Колесніков.

Борис Колесніков Прес-служба "Опозиційного блоку"

Наслідком провалів в економічній політиці стала і масова трудова еміграція українців, вважає політик. "Економіка не розвивається, ще й люди всі поїхали. При цьому влада каже бізнесу: "Люди їдуть, значить, платитіть більше!". А як платити більше, якщо кредити під 20%? Який же це бізнес тоді? Якщо сидить прокурор на прокурорі, генерал на генералі, а СБУ лазить по садам і шукає сепаратистів. Про який розвиток можна говорити?" – підкреслив опозиційний прем'єр.

Борис Колесніков упевнений, що необхідно закрити всі перевіряючі організації і залишити тільки Міністерство фінансів. "Всі доходи і витрати повинні бути в руках одного міністерства. Про решту потрібно забути. Ніякі спецслужби, поліція або прокуратура не повинні мати права спілкуватися з бізнесом", – сказав він.

Прем'єр-міністр опозиційного уряду також нагадав, що чиновники – це найняті за гроші платників податків на роботу люди. "Їхнє завдання – забезпечити якісну освіту, медицину і комунальні послуги. І поки не буде такого ставлення, нічого не зміниться", – підсумував Борис Колесніков.

Прес-служба "Опозиційного блоку"

Прес-служба "Опозиційного блоку"

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