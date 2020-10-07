Екологією політики привертають до себе увагу, але не вирішують проблеми, – експерт

Передвиборними обіцянками політики не пропонують конкретних рішень екологічних проблем в країні, тому ситуація в країні не стане кращою.

Так, на думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженкао, згадуючи про екопроблеми в країні політики намагаються привернути до себе увагу, передає УНІАН.

"Звичайно ж, якщо політики піднімають екологічну тематику, то до них інтересу більше, ніж до інших партій. Екологія – це один із способів привернути увагу до себе. Але тільки коли політики будуть використовувати тему екології з конкретними рішеннями, тільки тоді буде реальна користь для людей. Але найлегше забути за цю тему і займатися політичним популізмом", – сказав він.

На думку Небоженка, тему екології активно використовують в промислових регіонах перед виборами, оскільки це дуже чутлива для громадян тема, пов'язана зі здоров'ям і майбутнім. Але партії не дають конкретних рішень таких проблем.

"Наші суб'єкти політики і наші партії під час виборчої кампанії намагаються експлуатувати тему екології, але не дають конкретних професійних рішень. Ось це хвороба наших партій", – сказав він.

Разом з тим, Небоженко вважає, що екологічна тема все ж не стала предметом серйозної роботи у політиків, не зважаючи на маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища.

"Я вважаю, що екологічна тематика не змогла себе затвердити в загальнополітичному шумі, де всі говорять, що вони можуть вирішити проблеми навколишнього середовища і вони відповідальні за це. Екологія – занадто тонка річ, на яку Захід витратив двадцять років політичної культури, і це при тому, що якість екології у них набагато вище, ніж в Україні. Поки я не бачу серйозних розмов на екологічну тему", – підкреслив соціолог.