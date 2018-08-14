Екологічно чисте село під Берліном: як прожити без мобілок і автівок (відео)

Утеплені соломою будинки, туалети без змиву та веганська їжа - мешканці екологічного селища Сім Лип у Німеччині прагнуть жити в гармонії з природою. Як їм це вдається?За три години їзди від метушливого Берліна розташоване село, де люди намагаються жити в цілковитій гармонії з природою - настільки, наскільки це можливо. Селище називається Сім Лип і є вільною від автомобілів та мобільних телефонів зоною. Воно налічує близько 150 жителів. Його заснували 20 років тому. Стіни будинків тут ізольовані соломою, це заощаджує енергію. Струм значною мірою виробляється тут же, в селі, ним же обігрівають воду. Екологічне село не лише енергоефективне. Жителі намагаються також самостійно забезпечувати себе продуктами харчування. Щоправда, перш ніж стати членом цієї громади, доведеться сплатити чималі внески.