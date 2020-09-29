'Екологічна альтернатива' повною мірою дотрималася гендерної квоти

Список кандидатів від партії "Екологічна альтернатива" на 51% складається з жінок.

Про це розповіли на сторінці політсили у Facebook. У повідомленні сказано, що "Екологічна альтернатива" – єдина партія, яка повною мірою дотрималася гендерної квоти.

"Воу-воу! Ми кілька разів усе перевірили та це абсолютно точна цифра: список кандидатів від партії Екологічна Альтернатива на 51% складається з жінок! Можете перевірити, адже наші списки відкриті. Отже ми одні з тих, хто повною мірою дотримався гендерної квоти. Маємо надію, що жінок у політиці буде ставати усе більше, і не в останню чергу – нашими зусиллями", – зазначили у партії.

Водночас, у "Екологічній альтернативі" наголосили, що всі члени партії – активні та небайдужі люди.

"Пишаємося своєю чудовою командою! Бо незалежно від статі та віку, усі 100% наших кандидатів – активні та небайдужі люди. Підтримай "Екологічну альтернативу", це більше ніж політика, це – особисте", – сказано у повідомленні.