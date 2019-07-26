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Екологи-маніпулятори перешкоджають розвитку "зеленої" енергетики, заява

1.8т Читати матеріал російською

Останнім часом спекуляції на темах екології стали все більш частим явищем, заявив в коментарі OBOZREVATEL глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Глава асоціації навів приклад маніпуляції на будівництві вітроелектростанції.

"Зараз на всіх вітроелектростанціях встановлено спеціальне обладнання, яке в цілодобовому режимі визначає, які птахи літають, на якій висоті, і так далі. Ми запрошуємо екологів проводити свої дослідження", – сказав Конеченков.

Вітрогенератори, ілюстрація

Вітрогенератори, ілюстрація

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Однак, незважаючи на широке використання вітряної енергетики в країнах ЄС, серед громадських екологічних організацій є багато тих, хто поширюють фейки: "Є компанії, які маніпулюють інформацією, показують фейки про загибель тисяч птахів", – констатував Конеченков.

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"Девелопери, які хочуть її (вітряну електростанцію - Ред.) побудувати, звертаються до вчених – в Інститут зоології, в орнітологічні лабораторії. Замовляють дослідження, готують відповідний звіт, відповідно до встановленого регламенту, подають його в Мінприроди. Мінприроди подає позитивний висновок, на підставі якого девелопер отримує дозвіл на будівництво. І тут на горизонті з'являються громадські екологічні організації, які заявляють, що все неправильно проведено. Вони починають подавати в суд заяви проти рішення Мінприроди".

За його словами, це явище ніяк не пов'язане з передвиборчою кампанією. Разом з тим, він зауважив: "Я не відчуваю оптимізму з приводу того, що новий склад Верховної Ради буде приділяти велику увагу питанням екології і, зокрема, "зеленої" енергетики", – сказав Конеченков.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екологи озвучили вимогу ввести обов'язковий екологічний моніторинг і розповіли про небезпечну ситуацію, що склалася в Україні з контролем якості харчових продуктів.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Екологія Міністерство екології та природних ресурсів
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