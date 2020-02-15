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15 лютого • оновлено в 14:03
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Еклери, свій канал і нова ідеологія: як пройшов з'їзд "Слуги народу" в Києві. Фото

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У суботу в київському КВЦ "Парковий" пройшов з'їзд партії "Слуга народу". На ньому 15-16 лютого перезапустили Вищу раду, обговорили ідеологію і місцеві вибори, а також внесли зміни до статуту.

OBOZREVATEL стежив за найголовнішими подробицями заходу.

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З'явилися ексклюзивні фото з офісу "Слуги народу" в Києві

13:34 - з'їзд "Слуги народу" в Києві завершився. Учасники вирушили на святковий закритий фуршет.

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

12:51 - на з'їзді партії "Слуга народу" збільшили склад Вищої ради з п'яти до восьми чоловік і переобрали його склад. Кожен з восьми членів відповідатиме за різні напрямки роботи. У нього тепер входять такі народні депутати:

  • Євгенія Кравчук,

  • Олександр Качура,

  • Анатолій Остапенко,

  • Артем Культенко,

  • Ольга Коваль,

  • Роман Грищук,

  • Вадим Галайчук,

  • Сергій Кострійчук.

Еклери, свій канал і нова ідеологія: як пройшов з'їзд "Слуги народу" в Києві. Фото
Еклери, свій канал і нова ідеологія: як пройшов з'їзд "Слуги народу" в Києві. Фото

12:44 - партія "Слуга народу" в березні збирається запустити свій інтернет-канал "Слуга-ТВ". Студію розмістять в КВЦ "Парковий", повідомляє LB. На каналі будуть відповідати на питання журналістів і представників регіональної влади. У нього вкладуть гроші, які партія отримала з бюджету.

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

12:30 - з'їзд розпочався з навчання голів та депутатів об'єднаних територіальних громад, яких обрали в грудні. На тренінги були запрошені 470 депутатів місцевих рад і 24 голови ОТГ, але приїхали трохи більше 100 чоловік.

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

12:00 - заступника Офісу президента України Сергія Трофімова зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton. Вартість таких рюкзаків на офіційному сайті бренду складає 1990 тисячі євро (майже 53 тисячі гривень).

Еклери, свій канал і нова ідеологія: як пройшов з'їзд "Слуги народу" в Києві. Фото
Еклери, свій канал і нова ідеологія: як пройшов з'їзд "Слуги народу" в Києві. Фото

09:30 - перед основною частиною заходу в офісі організували фуршет. Учасникам і журналістам запропонували поснідати тістечками, пиріжками та бутербродами.

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

З'їзд "Слуги народу" в Києві

09:20 - офіс "Слуги народу" в Києві, де проходить з'їзд, може вмістити близько 100 чоловік, а кожен день там працюють кілька десятків людей. У ньому є спеціальні кімнати як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, съезды партии «Слуга народа» гораздо смешнее концертов «Вечернего квартала».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему съезд «Слуги народа» проходит в Киеве, а не в Трускавце? -Потому что, когда «Слуги народа» приезжают в Трускавец, масса больных там становится критической.
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