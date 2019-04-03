Не голосовала за Зеленского и не собираюсь (хоть упоротые сектанты гаранта умоляют всех своими известными действиями поступать именно так), но вынуждена признать его кампанию нереально ах*енной. Уже разбирала её до первого тура, но сейчас, перед вторым, начался новый этап, так что можно зафиксировать какие-то вещи.

Итак, новый этап начался с контратак. Только за сегодняшний день нанесено два серьёзных удара. Сначала команда Зеленского предложила Порошенко повлиять на 9 пунктов с перечислением оных. В ответ невнятное блеяние, мол, это не в его компетенции. Угу, будто у президента нет в парламенте большинства своего имени).

И вот сейчас, вечером, мощнейший ролик про дебаты. Те самые дебаты, на которых так настаивали у Порошенко, будучи уверенными, что он на них никогда не согласится. Это было одной из главных линий штаба президента, под неё массово шейрились месседжи, и вот теперь она с треском провалена. Зеленский берет инициативу в свои руки и диктует свои правила.

Кандидат действующему президенту) Доминирует, бьёт точно, хлёстко, наотмашь. Да так, что я предвижу в ближайшее время реакцию и на этот ролик в виде массовой сетевой истерии с бессильными обзывательствами и оскорблениями, уверениями, что это глупый набор слов и вообще фигня. На самом деле видео просто очень круто.

Пока технологи Зеленского всухую делают технологов Порошенко. И это неудивительно: время нафталиновых шаблонных кампаний давно кануло в лету. Сейчас всем пофик на палатки, борды и поливание оппонента говном. Разгон фейков и пафосные речи ни о чём тоже не работают. Сейчас прав тот, кто сумел продать свою картинку максимально лучше.

Плюс, важны смысловые нагрузки главной линии. Люди давно устали от кампаний страха. Но и кампания Порошенко, и кампания Тимошенко были построены именно на нём. У него — на страхе войны. У неё — на страхе нищеты. У Зеленского же кампания надежды. Он стал тем, кем был для народа Порошенко разлива 2014 года. Тем, кто даёт надежду на лучшее.

В общем, понятия не имею, как и чем всё закончится, просто продолжу наблюдать за развитием событий. Нас ждут увлекательнейшие три недели) Эта предвыборная однозначно одна из самых интересных за весь период новейшей независимости. Казалось бы, "моська против слона". Ан нет, вполне себе на уровне огрызается, да ещё и на каком! Скучно не будет)

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