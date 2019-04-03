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Катерина Золотарьова
Катерина Золотарьова
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Зеленский берет инициативу в свои руки

7.4тЧитати матеріал російською

Не голосовала за Зеленского и не собираюсь (хоть упоротые сектанты гаранта умоляют всех своими известными действиями поступать именно так), но вынуждена признать его кампанию нереально ах*енной. Уже разбирала её до первого тура, но сейчас, перед вторым, начался новый этап, так что можно зафиксировать какие-то вещи.

Итак, новый этап начался с контратак. Только за сегодняшний день нанесено два серьёзных удара. Сначала команда Зеленского предложила Порошенко повлиять на 9 пунктов с перечислением оных. В ответ невнятное блеяние, мол, это не в его компетенции. Угу, будто у президента нет в парламенте большинства своего имени).

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И вот сейчас, вечером, мощнейший ролик про дебаты. Те самые дебаты, на которых так настаивали у Порошенко, будучи уверенными, что он на них никогда не согласится. Это было одной из главных линий штаба президента, под неё массово шейрились месседжи, и вот теперь она с треском провалена. Зеленский берет инициативу в свои руки и диктует свои правила.

Кандидат действующему президенту) Доминирует, бьёт точно, хлёстко, наотмашь. Да так, что я предвижу в ближайшее время реакцию и на этот ролик в виде массовой сетевой истерии с бессильными обзывательствами и оскорблениями, уверениями, что это глупый набор слов и вообще фигня. На самом деле видео просто очень круто.

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Пока технологи Зеленского всухую делают технологов Порошенко. И это неудивительно: время нафталиновых шаблонных кампаний давно кануло в лету. Сейчас всем пофик на палатки, борды и поливание оппонента говном. Разгон фейков и пафосные речи ни о чём тоже не работают. Сейчас прав тот, кто сумел продать свою картинку максимально лучше.

Плюс, важны смысловые нагрузки главной линии. Люди давно устали от кампаний страха. Но и кампания Порошенко, и кампания Тимошенко были построены именно на нём. У него — на страхе войны. У неё — на страхе нищеты. У Зеленского же кампания надежды. Он стал тем, кем был для народа Порошенко разлива 2014 года. Тем, кто даёт надежду на лучшее.

В общем, понятия не имею, как и чем всё закончится, просто продолжу наблюдать за развитием событий. Нас ждут увлекательнейшие три недели) Эта предвыборная однозначно одна из самых интересных за весь период новейшей независимости. Казалось бы, "моська против слона". Ан нет, вполне себе на уровне огрызается, да ещё и на каком! Скучно не будет)

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Автор
Катерина ЗолотарьоваКатерина Золотарьова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Екатерины Золотаревой
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Коментарі
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Цікаво
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Акуленко Ксения
Акуленко Ксения
Ну да, а теперь Порошенко чтоб переплюнуть Зеленского должен предложить провести дебаты в Олимпийськом бассейне, а Зеленский в ответ - нет теперь хочу только в сауне... Пожалуйста, прочитайте на ночь Зеленскому Конституцию Украины и Закон о выборах президента, а если будет засыпать будить и угрожать оставить без сладкого.
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Остапчук Дмитрий
Остапчук Дмитрий
Екатерина, вам бы пропагандистом быть, российским, это ваше самое то... уже с первой строки оскорбили сторонников Порошенко и дальше пошло поехало. Это что, если кто-то украл, то и вам можно? Такая у вас логика? Как по мне, ваша агрессивно-оскорляющая статья весьма коррелирует с тем, как себя вел Зеленский в этом ролике - ответе на вызов на дебаты. Как по мне, да, это было хлестко, но и грубо, с легким оттенком похабщины. Мне кажется Зеленский будет совсем не тем интеллигентным президентом Голобородько, кем вы себе его представляете ))).
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Я , вижу что вы, уважаемая, и есть тот самый настоящий "зелебот" , не смотря на то что "не голосовала ". Интересно что стали вы этим "ботом", когда зеле уже почти пришел к власти. А хамство по отношению к действующему президенту (который , кстати, вынес на себе 5 лет очень тяжелой войны, когда зеленский путешествовал по юрмалам и называл Украину проституткой) меня, например покоробило. Эту наглость и хамство я полностью отношу и в свой адрес. Потому что я как раз голосовал за Порошенко и уважаю его. Ну жизнь его, конечно, кой чему научит , со временем, вот только я не понимаю почему я должен быть заложником этого быдляка.
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