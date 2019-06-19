Єфремов не зможе піти в Раду від "Оппоблоку": з'явилося пояснення ЦВК

Закон "Про вибори до Верховної Ради 2019 народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії.

Таке пояснення дав заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, коментуючи заяву партії "Опозиційний блок" про заміну кандидата у списку партії на екс-нардепа Олександра Єфремова, передає "РБК-Україна".

За його словами, будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають закону "Про вибори народних депутатів України".

Олександр Єфремов LIGA.net

"Право висувати виборчий список у загальнонаціональному виборчому окрузі реалізується партіями через їх з'їзди. Висування кандидатів у такому випадку має бути здійснене до 10 червня включно. У той же час політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених до виборчого списку, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", – сказав Радченко.

Відзначається, що у разі порушення політичною партією норм закону у ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат Євген Мураєв заявив, що Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Оппоблока" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

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