Ефект доміно у "дизельному скандалі"

Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів.Усе почалося із Volkswagen, коли посипалися цеглинка за цеглинкою. Нині багато німецьких автовиробників замішані у "дизельному скандалі", тривають розслідування, є численні позови. Інвестори Volkswagen закидають концерну, що той надто пізно поінформував їх про скандал, що насувався у США. Натомість автовласники – і не лише Volkswagen – вимагають відшкодування збитків або повернення грошей, адже почуваються обдуреними. Федеральне управління транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt) видало чимало розпоряджень про масові відкликання автомобілів.

Volkswagen

Навіть якщо через скандали навколо інших автовиробників про Volkswagen майже забули, "дизельний скандал" залишається для Volkswagen полем великої юридичної битви. І почалася вона у Вольфсбурзі. У вересні 2015 року Volkswagen визнав, що у мільйонах дизельних автомобілів маніпулював тестами на шкідливі викиди в атмосферу. Це спричинило важку кризу. Близько 1,5 мільйони автомобілів марки Volkswagen із програмним оснащенням, що занижувало дані про викиди, довелося відкликати у Німеччині. Якщо додати інші марки, то це майже 2,5 мільйона авто у ФРН і майже 11 мільйонів у світі.

Прокуратура у місті Брауншвейг веде розслідування проти близько 50 підозрюваних. Обвинувачення поки що не висунуті. Проти колишнього голови правління Мартіна Вінтеркорна (Martin Winterkorn), так само як і проти нового очільника Volkswagen Герберта Дісса (Herbert Diess) та голови наглядової ради Ганса Дітера Петша (Hans Dieter Pötsch), тривають розслідування щодо можливих ринкових маніпуляцій. Вони, мовляв, надто пізно поінформували інвесторів про можливі наслідки "дизельного скандалу". Вінтеркорна також підозрюють у шахрайстві. Тим часом міністерство юстиції США хоче притягти Вінтеркорна до відповідальності через шахрайство та добивається ордеру на його арешт. Дистанційно позивачі закидають йому змову, наслідком якої стали порушення екологічного законодавства та обман держорганів.

Audi

Дочірня компанія у понеділок (11.06.2018) подбала про новий виток "дизельного скандалу" навколо концерну Volkswagen. Прокуратура Мюнхена відкрила справу проти керівника Руперта Штадлера (Rupert Stadler) та провела обшук в його помешканні. Йому та ще одному неназваному члену правління Audi закидають "шахрайство та пособництво у фальшуванні". Обидва менеджери вивели на європейський ринок дизельні автомобілі з маніпульованими даними щодо викидів. Таким чином кількість обвинувачених у концерні Audi зросла, за даними прокуратури, до 20 осіб. Під вартою перебуває лише колишній топ-менеджер Audі та Porsche, який відповідав за проектування двигунів. Його арештували у вересні 2017 року. Одного з його колишніх співробітників у Audi в місті Некарсулм після багатьох місяців арешту відпустили. Федеральне управління транспорту розпорядилося відізвати 21 600 найрізноманітніших моделей дизельних автомобілів, востаннє на початку червня це стосувалося близько 60 тисяч екземплярів бізнес-класу А6 та А7.

Porsche

Майже рік прокуратура Штутгарта розслідує справу щодо доньки VW - Porsche. Йдеться про шахрайство та заборонену рекламу в зв’язку з імовірними маніпуляціями щодо викидів. Спочатку розслідування зачепило неназваного співробітника, потім поширилося на чинного члена правління, топ-менеджера та екс-співробітників Porsche. Близько двох місяців тому слідчі провели обшуки в центральному та інших офісах концерну в Штутгарті, взяли під варту топ-менеджерів через ризик втечі та знешкодження можливих доказів. Влітку 2017 року через розпорядження транспортного управління Porsche мусив відкликати близько 21 500 позашляховиків типу Cayenne з 3-літровими двигунами через програмне забезпечення контролю викидів. Місяць тому концерн зобов'язали відкликати ще 6 750 автівок Cayenne з 4,2-літровим двигуном та 52 800 екземплярів меншого позашляховика Macan з 3-літровим двигуном.

Daimler

Візит шефа Дітера Цетше (Dieter Zetsche) до федерального міністра транспорту Андреаса Шеєра (Andreas Scheuer) завершився сумними новинами для автоконцерну: по всій Європі Daimler мусить відкликати 774 тисячі дизельних Mercedes-Benz. Мінюст та інші державні органи вже давно поклали око на діяльність концерну. Але лише два тижні тому Федеральне управління транспорту офіційно оголосило підозру в маніпуляції викидами. Спочатку йшлося про 5 тисяч екземплярів мінівену Vito, однак на цьому мінтранс не зупинився. Виробник має намір опротестувати рішення та за потреби з’ясовувати в суді, чи виявлене управлінням транспорту програмне забезпечення маніпулює викидами. Прокуратура Штутгарта вже рік розслідує справу щодо працівників Daimler за підозрою в шахрайстві та забороненій рекламі. У травні 2017 року слідчі провели обшуки в різних офісах автовиробника та арештували документацію.

BMW

Прокуратура Мюнхена підозрює BMW з березня у тому, що в близько 11 тисячах дизельних автомобілів вбудоване маніпулятивне програмне забезпечення, яке занижує показники шкідливих викидів під час тестування. Голова правління Гаральд Крюґер (Harald Krüger) пояснив на загальних зборах, що у 11 700 автомобілях 5 та 7 серії помилково вбудували програмне забезпечення іншої серії автівок. Це не має нічого спільного з цілеспрямованими маніпуляціями щодо управління двигуном та показниками викидів, мовляв, рівень шкідливих викидів автомобілів під час тестувань та тих, що виїхали на вулиці, однакові. З дозволу Федерального управління транспорту BMW замінить програмне забезпечення.

Opel

Opel поки що не торкнулися ані розслідування, ані примусові відкликання автомобілів. Прокуратура Франкфурта понад рік тому закрила попереднє слідство. Opel, як і інші виробники, відмовляється від додаткового встановлення програмного забезпечення із тієї причини, що вважає його непрактичним. Добровільне оновлення програмного забезпечення на понад 90 тисячах дизельних авто типу Insignia, Cascada та Zafira відтяглося до 2017 року. Точні дані виробник не надав. Усі автомобілі з серпня 2016 року оснащені новим програмним забезпеченням.

Ситуація в США

Там німецька автомобільна індустрія вже давно застрягла в дизельному болоті. Це почалося із зізнання концерну Volkswagen в 2015 році. З того часу порушені численні справи у Північній Америці, врегулювання яких влетіло в копійку - понад 25 мільйонів євро коштувала концерну Volkswagen правова підтримка через тяганини навколо маніпуляцій. Під прицілом американських юристів опинився постачальник Bosch, якому приписують ключову роль у "дизельному скандалі", а також Daimler та BMW, проти яких також позиваються через ймовірні маніпуляції викидів. Утім звинувачують не лише німецьких виробників. Через подібні обвинувачення захищати себе перед судом у США доведеться й американським гігантам General Motors, Ford та Fiat Chrysler.