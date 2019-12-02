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2 грудня • оновлено в 22:13
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"Єдиний народ": Разумков поставив на місце політика Путіна, який погрожував Україні

4.6т
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Українська влада докласть усіх зусиль для об'єднання суспільства й не допустить його розколу.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи скандальну заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити: якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися якісь території – то це лише мрії, і ми як держава, як Верховна Рада прикладатимемо максимум зусиль, щоб об'єднувати й консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас об'єднуватимуть", – пояснив глава парламенту.

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Разумков підкреслив, що над такими об'єднувальними суспільство темами мають концентруватися всі верстви населення й усі органи влади України.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
В`ячеслав Володін Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Вижу наши можновладцы немного начали прогрессировать.Вопрос только на долго ли?Но,тем неменее приятно.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Мечты сбываются - Газпром!!!!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло срань придумывает свинячие темы и сама на них отвечает, вам сказали усраинский гадюшник развалится ,значит развалиться,
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