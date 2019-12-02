"Єдиний народ": Разумков поставив на місце політика Путіна, який погрожував Україні

Українська влада докласть усіх зусиль для об'єднання суспільства й не допустить його розколу.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи скандальну заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити: якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися якісь території – то це лише мрії, і ми як держава, як Верховна Рада прикладатимемо максимум зусиль, щоб об'єднувати й консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас об'єднуватимуть", – пояснив глава парламенту.

Разумков підкреслив, що над такими об'єднувальними суспільство темами мають концентруватися всі верстви населення й усі органи влади України.

Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей.

Заступник глави МЗС України Василь Боднар відповів, що Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами Володіна з приводу розпаду України.

Крім того, заява В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала значний резонанс у соцмережах.

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