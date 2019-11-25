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25 листопада • оновлено в 08:45
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"Є запобіжник": Тука розповів, що заважає Заходу знищити Росію

6.6т
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Країни Заходу усвідомлюють, що існування Росії в нинішньому вигляді не відповідає їхнім інтересам, проте утримуються від активних кроків, спрямованих на її знищення.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, вони "панічно бояться поширення зброї масового знищення".

"Я багато разів спілкувався з різними представниками наших країн-партнерів, зокрема з представниками різного роду спецслужб. Ми обговорювали, здебільшого, питання стратегічні. Вони всі прекрасно розуміють, що існування Росії в стані, в якому вона зараз є, не відповідає інтересам їхніх держав", – заявив він.

Як зазначив Тука, існує "запобіжник того, що керівники цих країн не діють активно, щоб знищити Російську Федерацію в нинішньому стані".

"Не йдеться про фізичне знищення, абсолютно ні. Мова про знищення РФ як держави – розділити, наприклад, на п'ять інших", – пояснив колишній заступник міністра.

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За його словами, партнери України "панічно бояться неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення, якого у Росії – "мама дорогая".

"Щоразу під час спілкування з ними я намагався фундаментально змінити їхній дискурс. Я їм намагався пояснити, що ви боїтеся неконтрольованого поширення в разі початку краху Росії. Але спробуйте думати про цей процес під іншим кутом зору – як зберегти контроль під час розпаду РФ. І мені здається, що у деяких військових генералів інтерес у очах прокидається", – заявив колишній заступник міністра.

"Є запобіжник": Тука розповів, що заважає Заходу знищити Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука розповів, як Російська Федерація використовує щодо громадян України невійськові способи ведення війни.

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Холодна війна між Заходом і Росією Російська воєнна загроза
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Вона как, пришел наимудрейший Тука из страны-404 и объяснил тупым западным генералам, как надо развалить Россию. Лучше бы он сам спросил у них совета, как уберечь Украину в ее нынешнем виде, а то ведь отает на этот вопрос не знает даже он сам.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а тем временем вы нищие поб.ирушки сами потихоньку начинаете разваливаться, гре.баный чемодан без ручки - как говорится не рой другому могилу...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Потому что у России тоже уничтожалка имеется
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