"Є запобіжник": Тука розповів, що заважає Заходу знищити Росію

Країни Заходу усвідомлюють, що існування Росії в нинішньому вигляді не відповідає їхнім інтересам, проте утримуються від активних кроків, спрямованих на її знищення.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, вони "панічно бояться поширення зброї масового знищення".

"Я багато разів спілкувався з різними представниками наших країн-партнерів, зокрема з представниками різного роду спецслужб. Ми обговорювали, здебільшого, питання стратегічні. Вони всі прекрасно розуміють, що існування Росії в стані, в якому вона зараз є, не відповідає інтересам їхніх держав", – заявив він.

Як зазначив Тука, існує "запобіжник того, що керівники цих країн не діють активно, щоб знищити Російську Федерацію в нинішньому стані".

"Не йдеться про фізичне знищення, абсолютно ні. Мова про знищення РФ як держави – розділити, наприклад, на п'ять інших", – пояснив колишній заступник міністра.

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За його словами, партнери України "панічно бояться неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення, якого у Росії – "мама дорогая".

"Щоразу під час спілкування з ними я намагався фундаментально змінити їхній дискурс. Я їм намагався пояснити, що ви боїтеся неконтрольованого поширення в разі початку краху Росії. Але спробуйте думати про цей процес під іншим кутом зору – як зберегти контроль під час розпаду РФ. І мені здається, що у деяких військових генералів інтерес у очах прокидається", – заявив колишній заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука розповів, як Російська Федерація використовує щодо громадян України невійськові способи ведення війни.

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