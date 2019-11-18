"Є варіант №2": Пристайко розкрив план "Б" щодо Донбасу

У разі, якщо Мінські домовленості вичерпають себе і покажуть неефективність, Україна буде готова представити кілька запасних планів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко. Водночас він додав, що необхідно дати можливість Володимиру Зеленському спробувати вплинути на ситуацію дипломатичним шляхом.

"Як професійна дипломатична команда, яка забезпечує президенту можливість ведення переговорів, ми просто зобов'язані надати варіант номер один вирішення проблеми. У нас є папка з варіантом номер два – на випадок, якщо варіант номер один не працює. У ній написано, що, якщо Мінський процес не реалізується, треба мати альтернативні варіанти дій", – сказав Пристайко.

Глава МЗС підкреслив, що такою альтернативою може стати операція з забезпечення миру, яка Мінським процесом взагалі не передбачена.

"І навіть коли лідери її обговорюють, виникає справедливе запитання: так ми виходимо з Мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають ймовірність місії з підтримання миру", – зазначив міністр.

У разі, якщо і це не спрацює через опір країни-агресорки, тоді, запевнив Пристайко, Україна скористається ще одним планом.

Вадим Пристайко ВВС

"Якщо цей варіант не спрацьовує –наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія (миротворча. – Ред.) не з'являється – тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант. І у нас в запасі є ще кілька, які окреслювалися вже президенту в загальних рисах", – сказав глава українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше мініcтр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня не дасть результату.

Зі свого боку п'ятий президент України, депутат Верховної Ради IX скликання і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що членство в НАТО – це єдиний механізм захисту національної безпеки держави і альтернатива Мінським угодам.

А військовий експерт і координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець вважає, що в разі виходу з Мінських угод Україна може повернутися у ситуацію 2014 року, коли Росія прийшла з війною на Донбас.

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