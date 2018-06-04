Є умова: Гройсман заговорив про відставку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на брифінгу 4 червня, що подасть у відставку, якщо депутати парламенту не зможуть прийняти закон про антикорупційний суд.

"Без прийняття цього важливого рішення буде підірвано довіру як всередині суспільства до влади та інституцій влади, так і міжнародний авторитет буде значно пошкоджений", - заявив Гройсман.

За його словами він має намір ретельно працювати з керівниками фракцій Верховної Ради з приводу закону про антикорупційний суд.

"Ми сьогодні стоїмо перед вибором: або подальший розвиток і вирішення багатьох питань..., якщо рішення не буде прийняте, знову таки дестабілізація... Я, як прем'єр-міністр України, прийняв для себе рішення: якщо цей суд, справедливий, незалежний, не буде створено, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України і подам у відставку", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що тиснути на нього розмовами про можливу відставку ні в кого не вийде.