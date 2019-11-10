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10 листопада • оновлено в 19:33
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Є три кандидати: в "Слузі народу" висловилися про заміну скандальному Яременку

2.1т Читати матеріал російською

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка є три кандидати.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на з'їзді політичної сили в неділю, 10 листопада, передає "Укрінформ".

"Є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам говорити хто з однієї причини - якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона відчуває себе дуже погано", - сказав Арахамія.

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Він зазначив, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на пост глави комітету.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Богдан Яременко Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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