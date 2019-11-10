Є три кандидати: в "Слузі народу" висловилися про заміну скандальному Яременку

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка є три кандидати.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на з'їзді політичної сили в неділю, 10 листопада, передає "Укрінформ".

"Є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам говорити хто з однієї причини - якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона відчуває себе дуже погано", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на пост глави комітету.

Богдан Яременко Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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