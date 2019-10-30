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30 жовтня • оновлено в 13:03
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Є три етапи: Зеленський розповів, як повернути Донбас

2.5т Читати матеріал російською

Гдава України Володимир Зеленський вважає, що для повернення контролю над Донбасом потрібно пройти три послідовні етапи.

Про це він заявив під час Інвестиційного форуму в Маріуполі, як повідомляє сайт президента. Він зазначив, що спирається на міжнародний досвід, називаючи ці етапи.

"Перший етап – завершення "гарячої стадії" та припинення вогню. Ми впевнені, що обов'язково досягнемо цього найближчим часом. Другий – примирення людей, "щоб загоїлися рани", – розповів Зеленський.

Зеленський розповів, як повернути Донбас

Зеленський розповів, як повернути Донбас

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Говорячи про "примирення", гарант пояснив, що це означає пошук консенсусу.

"Скільки часу потрібно, щоб зажили рани? Чи можливо, щоб у одному купе спокійно їхали ветеран війни і житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися?" – промовив президент.

Зеленський підкреслив, що це "дуже чутливий процес", "як ніби тримати сірники над каністрою з бензином". На цьому етапі глава держави вважає важливою роль риторики в медіа.

Водночас третім невід’ємним етапом президент назвав реінтеграцію – безпечну та реальну, а не на папері.

"Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити і навіть відбулося часткове примирення. Та не трапилося головного – повернення територій. Вони залишились у іншому статусі та, на жаль, не повернулися до складу тієї чи іншої держави. Чи влаштовує такий варіант Україну? Я гадаю, що ні. Але питання – риторичне", – наголосив Зеленський.

Він додав, що після п'яти років війни має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.

Як писав OBOZREVATEL, на інвестиційному форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний конфлікт із Росією на Донбасі можна вирішити тільки дипломатичним шляхом.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
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Журба Валентина
Журба Валентина
надо же, опять мой комментик пропал, а нафига эта песочница для тролей вообще форумом называется?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Главный забыл - широкая автономия Донбасса, для цивилизованного выхода из состава Украины.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Сперва внутри подконтрольной Украины людей примири
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