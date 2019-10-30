Є три етапи: Зеленський розповів, як повернути Донбас

Гдава України Володимир Зеленський вважає, що для повернення контролю над Донбасом потрібно пройти три послідовні етапи.
Про це він заявив під час Інвестиційного форуму в Маріуполі, як повідомляє сайт президента. Він зазначив, що спирається на міжнародний досвід, називаючи ці етапи.
"Перший етап – завершення "гарячої стадії" та припинення вогню. Ми впевнені, що обов'язково досягнемо цього найближчим часом. Другий – примирення людей, "щоб загоїлися рани", – розповів Зеленський.
Зеленський розповів, як повернути Донбас
Говорячи про "примирення", гарант пояснив, що це означає пошук консенсусу.
"Скільки часу потрібно, щоб зажили рани? Чи можливо, щоб у одному купе спокійно їхали ветеран війни і житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися?" – промовив президент.
Зеленський підкреслив, що це "дуже чутливий процес", "як ніби тримати сірники над каністрою з бензином". На цьому етапі глава держави вважає важливою роль риторики в медіа.
Водночас третім невід’ємним етапом президент назвав реінтеграцію – безпечну та реальну, а не на папері.
"Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити і навіть відбулося часткове примирення. Та не трапилося головного – повернення територій. Вони залишились у іншому статусі та, на жаль, не повернулися до складу тієї чи іншої держави. Чи влаштовує такий варіант Україну? Я гадаю, що ні. Але питання – риторичне", – наголосив Зеленський.
Він додав, що після п'яти років війни має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.
Як писав OBOZREVATEL, на інвестиційному форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний конфлікт із Росією на Донбасі можна вирішити тільки дипломатичним шляхом.
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