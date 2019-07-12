"Є спільний ворог!" Україні назвали союзників проти Росії

У Європі повно країн-сусідів України, які можуть стати союзниками в боротьбі проти агресії Росії.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив експерт "Українського інституту майбутнього" Ілія Куса, зазначивши, що наша країна чомусь ігнорує європейських сусідів.

"Сусіди нам можуть допомогти тому, що вони краще розуміють нашу проблему. Це країни колишнього Варшавського пакту, багато з яких так само, як і Україна, є жертвами радянської і російської агресії в певному сенсі. Балтійські країни взагалі перебували під окупацією. Польща, Угорщина, Чехія, Румунія і Україна – всі вони мають одного спільного історичного ворога (Росію) і розуміють, що це за загроза", – розповів він.

Куса на прикладі Угорщини пояснив, як ця країна може стати союзником України проти РФ.

"У нас Угорщина чомусь вважається проросійською країною. Я завжди кажу: будь ласка, подивіться вибори минулого року і те, які меседжі Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини. – Ред.) використав на них. Він використовував і антиросійські меседжі, говорив про загрозу Росії", – підкреслив експерт.

Він розповів, що в Україні про Угорщину склалася хибна думка, адже "не було системних відносин" із цією країною.

"У нас ніхто навіть не знає прізвищ лідерів сусідів. Хто знає, наприклад, як звуть прем'єр-міністра Білорусі? Крім Лукашенка там нікого не знають. Або міністра закордонних справ Білорусі? Ми міністра закордонних справ Угорщини Петера Сийярто тільки недавно дізналися. І тільки тому, що він критикував українські законопроекти про освіту й мову", – пояснив Куса.

Україна і Росія

Експерт додав, що Україні необхідно налагоджувати відносини в західному напрямку, щоб протистояти Росії в умовах війни.

"Західний напрямок нам потрібно тримати максимально стабільним, щоб там не було проблем з угорцями, поляками, румунами. У нас зараз немає конфлікту тільки зі Словаччиною, але після голосування в ПАРЄ, можливо, і з ними з'явиться, і Чехією – тільки тому, що у нас з ними немає ніякої нормальної політики. З усіма іншими у нас конфлікти", – підсумував Куса.

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