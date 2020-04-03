Є секретні сценарії: у Зеленського відкрили плани щодо посилення карантину

В офісі президента України розробили кілька сценаріїв, за якими можуть посилювати карантинні заходи залежно від ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером повідомив заступник голови Офісу президента і секретар Координаційної ради з протидії поширення COVID-19 Кирило Тимошенко.

При цьому він зазначив, що ці сценарії є секретними і поки неможливо їх розкрити.

Карантин в Україні

"Є різні сценарії в залежності, який відсоток населення перебуває вдома, який ні. Кожен день моніториться ситуація, скільки людей перебуває на вулиці", – пояснив Тимошенко.

Також він додав, що у МОЗ є три сценарії того, як буде розвиватися ситуація з хворими і померлими від COVID-19 в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

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