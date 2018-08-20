"Є рішення президента": у Порошенка розповіли про військове вирішення питання Криму

Влада України на сьогодні не має рішення про військове звільнення окупованого Криму.

Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає УНН. Водночас, за його словами, Україна має намір змусити Росію дуже дорого платити за анексію півострова.

"Ми повинні спільно з усіма державними установами опрацьовувати питання реалізації цього списку (список санкцій України проти РФ. - Ред.) і розширення цього списку для того, щоб робити Крим для окупанта дорожчим. У нас на сьогодні поки немає рішення про військове звільнення Криму. але є рішення президента України щодо посилення тиску на агресора", - наголосив Гаданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко запропонував країнам ООН створити групу друзів для деокупації Криму.

"Ми повинні посилити міжнародний режим деокупації Криму. Той факт, що на найвищому міжнародному рівні Генеральної Асамблеї ООН Росія визнана окупаційною державою, доводить, що ми на правильному шляху. Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків і дій" , - сказав Порошенко на Генасамблеї Організації.