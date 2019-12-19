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19 грудня • оновлено в 13:13
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/ Політика

"Язик не повертається": Путін поділився враженнями про Зеленського

6.7т
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Президент Росії Володимир Путін відповів на пресконференції на запитання про те, як ставиться до лідера України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що не хоче нікому давати оцінки, оскільки це некоректно і в нього не повертається язик робити це. Він запропонував оцінювати лише історичних діячів.

"Некоректно відповідати на запитання, даючи характеристики своїм колегам. Я навіть тим лідерам країн, хто пішов з посад, не даю їх. У кожного є плюси і мінуси", – сказав президент РФ.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот відео

Також Путін зазначив, що якщо певні люди стали лідерами країн, отже вони пройшли "якийсь відбір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін казав, що Зеленський хоче змінити ситуацію в Україні на краще. Він зазначив, що реальні кроки з розведення сил і засобів на Донбасі були зроблені, а також назвав президента України симпатичною людиною.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прес-конференція Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чернявые вы не славяне
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вы чё там, рахули, не отрываетесь от РосТВ? Оперативно вы подслушиваете "врагов" ...
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Ще не вмерла, Не, это хуторяне от радиоточек оторваться не могут
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