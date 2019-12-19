"Язик не повертається": Путін поділився враженнями про Зеленського

Президент Росії Володимир Путін відповів на пресконференції на запитання про те, як ставиться до лідера України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що не хоче нікому давати оцінки, оскільки це некоректно і в нього не повертається язик робити це. Він запропонував оцінювати лише історичних діячів.

"Некоректно відповідати на запитання, даючи характеристики своїм колегам. Я навіть тим лідерам країн, хто пішов з посад, не даю їх. У кожного є плюси і мінуси", – сказав президент РФ.

Володимир Путін Скріншот відео

Також Путін зазначив, що якщо певні люди стали лідерами країн, отже вони пройшли "якийсь відбір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін казав, що Зеленський хоче змінити ситуацію в Україні на краще. Він зазначив, що реальні кроки з розведення сил і засобів на Донбасі були зроблені, а також назвав президента України симпатичною людиною.

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