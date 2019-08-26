"Є опозиція": Венедиктов розповів, хто заважає Путіну обміняти полонених з Україною

У президента Росії Володимира Путіна є опозиція з силовиків, яка може перешкодити обміняти політв'язнів з Україною.

Про це заявив журналіст Олексій Венедиктов в ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, всесильність Путіна - ілюзія. Силовий блок може йому протистояти.

"Не дивлячись на те, що здається, що Путін клацне пальцями і всіх посадять на літак чийсь і вивезуть. Макрона, скажімо. Ні, це не так. Тому що тут приходять силовики і кажуть: ну як же, ось вони терористи. Умовно я говорю. І треба розуміти, що, може бути, Путіну важливіше мати відносини зі своїми силовиками, ніж з чужими президентами ", - заявив Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом. Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Обмін може відбутися до кінця серпня - в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

Серед тих, кого можуть повернути Україні - Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хто-то з полонених моряків.

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