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/Політика

"Є нюанс": у Зеленського розповіли про переїзд із Банкової

16.3тЧитати матеріал російською

У команди президента Володимира Зеленського є два варіанти переїзду Адміністрації президента зі столичної вулиці Банкової.

Про це "НВ" розповів заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що процес переїзду вже запущений.

"Ми займаємося цим. Є багато нюансів щодо переїзду: безпека, секретність даних, їхнє зберігання. Зараз опрацьовуються два варіанти переїзду", – підкреслив він.

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Тимошенко додав, що це не питання наступного року, а переїхати планують уже в цьому році.

"Як бачите, у мене порожній кабінет, я привіз тільки свій телевізор. Так, ми дуже хочемо переїхати", – акцентував заступник голови АП.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Також Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

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Особи
Кирило ТимошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Переїхати подалі від Майдану, від людей зі скаргами, плакатами, прапорами і протестами, набудувати басейнів, тенісних кортів, галявин з пеньками, зоопарків зі страусами і проводити там корпоративи з грою членом на піаніно за президентськими розцінками.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Гавноед Зеленский Где Саакашвили ?? Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
кто нибудь может объяснить, зачем это? какой государству от этого профит? похоже на пассы руками фокусника для отвлечения взгляда публики...
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