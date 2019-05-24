"Є нюанс": у Зеленського розповіли про переїзд із Банкової

У команди президента Володимира Зеленського є два варіанти переїзду Адміністрації президента зі столичної вулиці Банкової.

Про це "НВ" розповів заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що процес переїзду вже запущений.

"Ми займаємося цим. Є багато нюансів щодо переїзду: безпека, секретність даних, їхнє зберігання. Зараз опрацьовуються два варіанти переїзду", – підкреслив він.

Тимошенко додав, що це не питання наступного року, а переїхати планують уже в цьому році.

"Як бачите, у мене порожній кабінет, я привіз тільки свій телевізор. Так, ми дуже хочемо переїхати", – акцентував заступник голови АП.

Володимир Зеленський Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Також Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

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