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Є навіть Юзік: сплив список можливих глав фракції "Слуги народу" і комітетів Ради

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У ЗМІ з'явився попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та очільників парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

На посаду глави фракції претендує бізнесмен і волонтер Давид Арахамія, ще 15 осіб можуть бути його заступниками, пише "Новое время" із посиланням на власні джерела.

Це – керівниця Антикорупційного штабу в Києві Галина Янченко, Дмитро Соломчук (глава "Зекоманди" в місті Рівне), волонтер Юрій Мисягін, глава команди Зеленського в Чернігівській області Павло Халімон, керівниця пресслужби "Слуги народу" Євгенія Кравчук, актор студії "Квартал 95 "Юрій Корявченков (Юзік), глава "Зекоманди" в Харкові Павло Сушко, ресторатор Микола Тищенко, бізнесмен Вадим Струневич, підприємниця Ольга Савченко, гендиректор компанії "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, співзасновник громадської організації Артем Культенко, бізнесмен Роман Мулик, бізнесвумен Олена Шуляк та бізнесмен Юрій Кисіль.

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У списку парламентських комітетів кандидати від "Слуги народу" розташувалися так:

  • комітет податкової, митної та фінансової політики (поки це два різні комітети) – експерт у питаннях оподаткування Данило Гетманцев;

  • з питань економічної політики – правозахисник Дмитро Наталуха;

  • з питань бюджету – бізнесмен Юрій Арістов;

  • гуманітарний та інформаційний комітету – гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко;

  • з питань науки і освіти – експерт у питаннях освітньої реформи Сергій Бабак;

  • комітет IT – представник Зеленського в Запоріжжі Михайло Крячко;

  • комітет з питань правової політики і правосуддя – юристка Ірина Венедиктова;

  • комітет аграрної політики і земельних відносин – Микола Сольський, співзасновник юридичної компанії;

  • запобігання та протидії корупції – експерт із питань податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносельська;

  • комітет із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – експерт програми реформування правоохоронної системи Денис Монастирський;

  • комітет із питань паливно-енергетичного комплексу – представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус;

  • з питань інфраструктури – експерт з інформаційних технологій Владислав Криклій;

  • комітет із питань самоврядування – Андрій Клочко;

  • з питань національної безпеки і оборони – підприємець Олександр Завітневич;

  • комітет з питань охорони здоров'я – співзасновник однієї з приватних клінік Михайло Радуцький;

  • з питань екологічної політики – юрист Олег Бондаренко;

  • комітет із питань регламенту і організації роботи ВРУ – адвокат Сергій Кальченко;

  • комітет із питань закордонних справ – дипломат Богдан Яременко;

  • з питань європейської інтеграції – депутат Харківської міськради Марія Мезенцева;

  • комітет із питань соцполітики – ексдиректор Української федерації убезпечення Галина Третьякова.

Як писав OBOZREVATEL, 4 серпня в ЗМІ з'явився ще один, більш короткий список претендентів на посади голів фракцій Верховної Ради. Для парламентарів не з пропрезидентської партії залишили всього два комітети: з питань прав людини і новий комітет із реінтеграції.

Спікером, попередньо, буде глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, віцеспікером – представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук.

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филипп филипыч
филипп филипыч
арахамия молодец. в прыжке переобулся) а ведь был закоренелым порохоботом. вылизывал петины булки до блеска)
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филипп филипыч
филипп филипыч
глядишь и тут начнут переобуваться все)
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