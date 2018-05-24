"Зупинимо ворога": у Раді висловилися про "газовий" удар Росії

У США є всі можливості аби домогтися від Німеччини зупинити співпрацю з Росією щодо будівництва "Північного потоку-2".

"Я думаю що США в змозі поставити якісь аргументи, якісь такі вимоги, щоб все таки зобов'язати ЄС і не дати добудувати "Північний потік-2". Всіма тими механізмами, якими володіє США, я думаю, і переговорами, і доказами, і санкціями проти тієї ж Росії і тих країн та компаній, які співпрацюють, я думаю, що все таки доб'ємося цього", – сказав в коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Михайло Бондар.

Нардеп вважає, що Америка буде до останнього буде підтримувати позицію України, і сподівається, що Німеччина все ж відмовиться від співпраці у будівництві цього газопроводу.

Окрім зусиль з американської сторони, Бондар відзначив роботу українських політиків в міжнародних інститутах.

"І звернення Асамблеї, в тому числі польсько-литовської, і Молдова підписалася, тобто звернення від парламенту про недопущення добудови газопроводу, наші депутати в ПАРЄ виступають. Зі всіх сторін ми робимо все можливе, щоб світ нас почув, звернув увагу і не дав добудувати цей "Північний потік", це є просто політичний проект і не більше", – повідомив нардеп.

На запитання журналіста, чи зможе бути зупинено будівництво газопроводу, політик відповів: "Нам казали, що ми не зупинимо ворога, тому що ми воюємо з великою країною, тому я кажу, що ми його зупинили, і я вважаю, що такі ж самі шанси ми маємо по недобудові "Північного потоку-2".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина повинна готуватися до санкцій США через будівництво російського газопровіду "Північний потік-2" на її території.