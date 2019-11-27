"Є кілька варіантів": у Зеленського сказали, що буде з особливим статусом Донбасу

Доля закону про особливий статус Донбасу буде залежати від результатів переговорів "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Про це в ефірі ObozTV заявила народна депутатка від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук. За її словами, не виключений варіант, коли новий закон про особливий статус не ухвалять, але при цьому не продовжать і старий варіант.

"Ми не знаємо, чим завершиться 9 грудня. Таке законодавство повинно мати стратегічну логіку. Якщо його ухвалювати, як у минулі роки, робити фейковим, недіючим, мертвонародженим, то для чого такі закони? Ми не можемо далі множити сутності, ухвалювати той самий закон і думати, що щось зміниться", – пояснила Верещук.

За її словами, сьогодні існує декілька варіантів розвитку подій, але "всі вони будуть залежати, зокрема, від 9 грудня".

"Ми можемо почати розробляти новий закон, але в силу певних обставин пленарних тижнів до кінця року залишилося дуже мало. Ми можемо пролонгувати діючий, можемо внести зміни в діючий мертвонароджений", – перерахувала депутатка.

"Слуга народу" пояснила, чому новий закон про особливий статус Донбасу не був розроблений заздалегідь.

"На носі 9 грудня. Коли президент Зеленський говорив про те, що ми розробимо новий закон, ми сподівалися, що у вересні відбудеться зустріч у "нормандському форматі". Це було сказано ще влітку. У вересні не відбулася, в жовтні, в листопаді. Тепер дуже мало часу, щоб розробити новий закон", – зазначила вона.

"Після 9 грудня настає 10-те. Залишається до новорічних свят реальних два тижні. З них, якщо не помиляюся, ще тиждень роботи. За пленарний тиждень роботи ми не зможемо ухвалити закон у першому і другому читанні – це неможливо фізично. Ми залишаємося перед дилемою – пролонгувати діючий закон, або поспішно щось робити, демонструючи слабкість... Я вважаю, що це неправильно. Або внести зміни до чинного закону, але не тільки в частині пролонгації, а тих змін, які б ми хотіли закласти, щоб вони діяли вже наступного року", – розповіла Верещук.

На питання, чи можливий варіант, коли з січня не буде взагалі жодного закону про особливий статус Донбасу, нардепка відповіла: "Можливий і такий варіант, а що робити? Не буде закону – будемо далі думати, поки не розробимо новий закон".

russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так звана "міністерка закордонних справ ДНР" Наталія Никонорова оголосила, що Україна нібито почала обговорення з "Л/ДНР" закону про особливий статус Донбасу. За її словами, "переговорники обговорили питання імплементації формули Штайнмаєра у цей закон".

За даними ЗМІ, лідери "нормандської четвірки" за підсумками переговорів 9 грудня можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться у будні о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!