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8 вересня • оновлено в 10:57
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"Є два сценарії": ексрозвідник спрогнозував кінець війни на Донбасі

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Війна на Донбасі при активних дипломатичних зусиллях України може бути завершена за 1,5 роки.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, для України є "швидкий" і "повільний" варіант врегулювання конфлікту.

"Є два сценарії. При активній моделі зараз пропонується Зеленському, як розробити нову модель залучення представників "двадцятки" в рамках міжнародного діалогу про новий світовий порядок, де будуть підняті і глобальні теми, і дорожня карта України, Сирії та інших країн. У цьому форматі – до 1,5 років", – зазначив ексрозвідник.

"Це швидкий формат, коли учасники – великі гравці, президенти, прем'єри, канцлери, включаючи Зеленського, Путіна, Трампа, Джонсона, Макрона, Сі Цзіньпіна, Абе, прем'єр-міністра Індії, Бразилії. Тоді це по-дорослому, тоді ці лідери визначають стратегію регулювання, глобальних проблем і проблем дорожньої карти України. Готуються групи високого рівня на рівні міністрів оборони, закордонних справ, які уповноважені вирішити це питання. Тоді є перспектива за 1,5 роки", – уточнив Маломуж.

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Також він описав "повільний" варіант врегулювання конфлікту.

"Якщо знову будуть розмови, знову Путін буде одноосібно нав'язувати свою позицію – нічого не вийде. Тоді 5-6 років мінімум, і невідомо, чим завершиться. Це буде тягучий процес", – зазначив Маломуж.

"Є два сценарії": ексрозвідник спрогнозував кінець війни на Донбасі

narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж також розповів, яка доля чекає на фігуранта у справі збитого на Донбасі "Боїнга" MH17 Володимира Цемаха.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановские нацисты страшатся самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку банд/еровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы! смерть росии и кремлевскому опг!
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Lemm Michael
Lemm Michael
Питання вирішиться ще швидше - Росія цієї зими нападе на країни НАТО в Європі, США союзникам не допоможуть. Тож Росія нікого нічого питатися не буде. Так передбачено в Біблії: thinkabout.org.ua І для тих, хто гадає, що це все пропаганда додам - Росія тішитися довго не буде, вона розвалиться в громадянській війні
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