"Є два шляхи": Україну попередили про серйозну загрозу

Україну до 2030 року може очікувати реальна загроза поглинання іншою державою.

Про це в своїй книзі "Мій шлях в задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. При цьому він зазначив, що наша країна може уникнути такої долі, передає "Сегодня".

"В цілому у України на рубежі 2030-х років є тільки два шляхи: або стати сильною державою, або зіткнутися з реальною небезпекою поглинання", – заявив Горбулін.

Політик підкреслив, що правила і принципи ліберального міжнародного порядку, сформованого після Другої світової війни, більше не працюють.

"А це означає, що Україні слід краще вивчити своїх союзників і опонентів, щоб не допустити "розчинення" національних інтересів в хвилях чужих цілей і очікувань", – додав він.

Політик акцентував, що Україні потрібно сформувати сильну зовнішньополітичну стратегію, враховуючи стрімко мінливий міжнародний контекст. Нашій країні необхідно визначити "опорні точки" – країни, на які Україна може спиратися.

Україна

"Адже практика показує, що Франція і Німеччина, учасники Нормандського формату, які повинні були б відстоювати інтереси України, все більше дрейфують у бік Росії, будуючи "Північні потоки" і нову європейську архітектуру безпеки з Москвою", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росії напророкували трагічну долю без України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!