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"Є добра воля Зеленського": Україна запропонувала Росії формат звільнення "всіх на всіх"

27.5тЧитати матеріал російською

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова запропонувала російському омбудсмену Тетяні Москальковій обговорити звільнення всіх ув'язнених громадян України в РФ і росіян в Україні.

Ініціатива прозвучала в рамках їхньої зустрічі, яка пройшла у вівторок, 11 червня, повідомляють "РИА Новости".

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля – ви в Росії, а я в Україні – вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", – заявила Денісова.

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Зустріч Денисової з Москальковою (архівне фото)

Зустріч Денисової з Москальковою (архівне фото)

РИА Новости/Ілля Питалєв

При цьому вона наголосила, що мова йде про ув'язнення з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними.

"У мене є деякі пропозиції і у країни нашої, щоб обговорити можливість не тільки підтримки наших громадян, які потрапили в складні ситуації в Росії і в Україні, а обговорити можливість звільнення громадян, які перебувають у пенітенціарних установах, які відбувають покарання і тільки чекають правосуддя", – сказала Денисова.

Москалькова в свою чергу висловила готовність до діалогу. "Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", – відповіла вона.

Як повідомила Денісова в своєму Facebook, омбудсмени України і РФ домовилися про створення робочої групи щодо звільнення утримуваних. Сторони також узгодили меморандум про співпрацю для подальших дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня терористи передали українській стороні 60 засуджених громадян України з окупованої території Луганської області.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Людмила ДенисоваТетяна Москалькова
Місце
Україна
Теги
Новини Росіїполонені морякиполітв'язень
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Дубина Алёна
Дубина Алёна
Мoя 6лагодapность вcем тем, ктo пoказaл мнe сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2jrvf7 Прoсто пройдя опрос пoлyчила почти пoлyгoдoвyю зapплaту)) Пoльзyйтесь, пока есть вoзможность=)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Я тут недавно пиво пил с двумя украинцами. Так мы тоже решили обменять всех на всех.
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
При этом, она подчеркнула, что речь идет о заключении по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прикольно, какой-нибудь какляцкий чикатило совершил уголовное преступление, например, готовил теракт, а его надо отпустить, потому что одна из сторон чё-то там считает
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