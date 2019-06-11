"Є добра воля Зеленського": Україна запропонувала Росії формат звільнення "всіх на всіх"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова запропонувала російському омбудсмену Тетяні Москальковій обговорити звільнення всіх ув'язнених громадян України в РФ і росіян в Україні.

Ініціатива прозвучала в рамках їхньої зустрічі, яка пройшла у вівторок, 11 червня, повідомляють "РИА Новости".

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля – ви в Росії, а я в Україні – вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", – заявила Денісова.

Зустріч Денисової з Москальковою (архівне фото) РИА Новости/Ілля Питалєв

При цьому вона наголосила, що мова йде про ув'язнення з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними.

"У мене є деякі пропозиції і у країни нашої, щоб обговорити можливість не тільки підтримки наших громадян, які потрапили в складні ситуації в Росії і в Україні, а обговорити можливість звільнення громадян, які перебувають у пенітенціарних установах, які відбувають покарання і тільки чекають правосуддя", – сказала Денисова.

Москалькова в свою чергу висловила готовність до діалогу. "Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", – відповіла вона.

Як повідомила Денісова в своєму Facebook, омбудсмени України і РФ домовилися про створення робочої групи щодо звільнення утримуваних. Сторони також узгодили меморандум про співпрацю для подальших дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня терористи передали українській стороні 60 засуджених громадян України з окупованої території Луганської області.

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