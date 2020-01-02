"Дзвінок" справжньому "президенту": Портников пояснив привітання Зеленського Путіну

Новорічний дзвінок президента України Володимира Зеленського лідеру Росії Володимиру Путіну пояснюється цінностями, в яких його виховували, і ставленням до рідної країни як недодержави.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Грани.Ру", висловивши побоювання стосовно того, що останні дії глави української держави можуть викликати ще більший розкол у суспільстві.

"2019 рік завершився першим із моменту нападу Росії на Україну обміном новорічними привітаннями між главами держав. Ініціатором цього обміну – як і ініціатором всіх телефонних розмов із Володимиром Путіним – був новий український президент Володимир Зеленський", – нагадав він.

Портников наголосив, що формально рішення привітати зі святом людину, яка ініціювала окупацію частини території та не приховує своїх претензій на все, що лишилося (на підсумковій пресконференції в кінці року Путін знову заговорив про "споконвічне" Причорномор'я), пояснювалося необхідністю поговорити після обміну полоненими.

Журналіст додав, що Зеленський взагалі виправдовує своє прагнення спілкуватися з Путіним простим аргументом: він звільняє українців, а "войовнича меншість" йому в цьому заважає.

"Але не треба доводити, що це лише відмовка, бо поговорити про обмін та нові можливості звільнення українських громадян можна було і через кілька днів після свят, тоді розмова не привернула б такої уваги і сприймалася як ділова розмова, а не як дзвінок другу", – пише він.

"Зеленському дуже хотілося подзвонити Путіну на Новий рік з однієї простої причини: це був дзвінок "справжньому" президенту від людини, яка себе справжнім президентом навряд чи вважає. І зовсім не тому, що в його сприйнятті цьому заважає довга кар'єра телевізійного коміка. Зеленський – і судячи з його новорічного звернення, в якому була зроблена чергова спроба нівелювання українських національних цінностей, і судячи з його власних інтерв'ю і з інтерв'ю його батька, які точно передають атмосферу, в якій виховувався майбутній український президент, – навряд чи вважає справжньою державою Україну. А хіба може бути у несправжньої держави справжній президент? Та ніколи в житті!" – наголосив Портников.

Що стосується Путіна, то його сприйняття в очах Зеленського, переконаний журналіст, зовсім інше. Адже це людина, кабінет якої розташований у сакральному місці для кожної радянської та пострадянської людини.

"Він керує державою, в якій нікому нічого не потрібно доводити і в якій всі говорять єдино правильною і зрозумілою мовою, а не "сільським непорозумінням", об яке змушений ламати язик будь-який інтелігентний криворіжець. Ця людина може, звісно, стратити, але може, звісно, і милувати. І якщо не поводитися так зухвало і нахабно, як попередник, якщо посміхатися і вітати зі святечками – дивись, припинить стріляти, відпустить затриманих і дозволить маленькому президенту маленької країни успішно правити у своєму наділі", – спробував пояснити розрахунок Зеленського Портников.

За його словами, це проста логіка маленької людини, яка стала президентом великої країни, котра воює за саму можливість існувати і залишатися Україною. Однак проблема і трагедія України полягає в тому, що така логіка і прихід до влади Зеленського – зовсім не випадковість, пише журналіст.

Путін і Зеленський

"Саме тому, що більша частина жителів цієї великої країни сприймають себе як маленьких людей у маленькій недодержаві, Володимир Зеленський і став президентом України, переміг із такою приголомшливою перевагою і отримав можливість розмовляти по телефону із самим Володимиром Путіним. Саме тому, що таке совкове сприйняття нікуди в Україні не поділося, рейтинг президента навряд чи катастрофічно знизиться після святкового дзвінка у Кремль. Саме тому, що для багатьох жителів України слово "патріот" стало таким же гидким образливим словом, яким ще недавно було слово "націоналіст", вся ця ганьба і відбувається", – робить висновок Портников.

Разом з тим, визнав він, ця ганьба не підтримується одностайно. Адже кожен такий крок Зеленського дедалі сильніше поглиблює прірву між президентом і патріотичною частиною суспільства. А отже – між патріотами України і тими, кому все одно, тими, чиї інтереси дійсно представляє нова влада.

"У Кремлі це чудово розуміють. Ті, хто не зміг влаштувати в Україні внутрішній конфлікт після Майдану 2013-2014 років, хто змушений був видавати за внутрішній конфлікт окупацію українських земель, зараз намагаються розпалити справжній внутрішній конфлікт між українцями. Резонно розраховуючи, що за цим справжнім конфліктом забудеться містифікація "самооборони Криму", "народних республік" та іншого путінського лушпиння", – вважає Портников.

"Путіну потрібна громадянська війна в Україні, щоб виправдати себе і встановити контроль над Україною після нового конфлікту. І тому він із таким задоволенням сприймає кожен дзвінок Зеленського", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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