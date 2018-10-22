Джузеппе Конте: Італія залишиться в Євросоюзі та Єврозоні

Попри критику Єврокомісії щодо державного бюджету Італії на наступний рік, ніякого Italexit не буде і країна продовжить користуватись євро, заявив прем'єр-міністри Італії Джузеппе Конте.Італія не залишить Європейський Союз та не відмовиться від використання євро, заявив у понеділок, 22 жовтня, прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте на тлі протистояння з Брюсселем щодо державного бюджету на наступний рік.

"Читайте по губах: в Італії немає шансів на Italexit, на вихід з Європи чи Єврозони", - заявив він журналістам у Римі, цитує Конте агенція AFP.

Він також зазначив, що Італія не відмовиться від свого державного бюджету на 2019 рік попри критику з боку Єврокомісії. Конте зазначив, що провал попередніх зусиль зі стимулювання економіки означає необхідність нового підходу, і очікує, що економіка країни зросте після запровадження урядом реформ.

Конте заявив, що хоче конструктивного діалогу з Брюсселем. За його словами, дефіцит бюджету країни не перевищить в наступному році 2,4 відсотка від ВВП, хоча це втричі більше, ніж обіцяв попередній італійський уряд.

Бюджет Італії передбачає, що нові борги Італії країни не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже наявна заборгованість складає 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей, застерігає Єврокомісія. Раніше у Брюсселі заявили, що проект бюджету Італії не відповідає правилам Європейського Союзу, а плани країни щодо нових боргів є "безпрецедентним відхиленням від критеріїв" ЄС.