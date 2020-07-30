Джокер зробив несподіване зізнання про "спілкування" Трофімова та Бондаренка
Скандальний пранкер Джокер раптово зізнався, що це він погрожував меру Черкас Анатолію Бондаренку від імені першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.
Факт фейкової переписки Джокер підтвердив на своєму Telegram-каналі й долучив до повідомлення відповідний скриншот.
"Друзі, пам'ятаєте скандал із мером Черкас, який опублікував переписку, де я йому погрожував від імені заступника голови Офісу Трофімова? Тоді Бондаренко опублікував цей скрин і отримав народну підтримку", – сказано в зізнанні пранкера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку травня президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин у місті.
Після цього Бондаренко опублікував переписку нібито із Сергієм Трофімовим, в якій останній йому погрожував.
У пресслужбі ОПУ спростували це й запевнили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.
Сам Трофімов також заявив, що не вів листування з мером Черкас Анатолієм Бондаренком і тим паче в такій манері.