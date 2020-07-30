Джокер зробив несподіване зізнання про "спілкування" Трофімова та Бондаренка

Міла Озеровська Політика 11:30, 30.07.2020 Оновлено: 11:50, 30.07.2020

Скандальний пранкер Джокер раптово зізнався, що це він погрожував меру Черкас Анатолію Бондаренку від імені першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.

Факт фейкової переписки Джокер підтвердив на своєму Telegram-каналі й долучив до повідомлення відповідний скриншот.

"Друзі, пам'ятаєте скандал із мером Черкас, який опублікував переписку, де я йому погрожував від імені заступника голови Офісу Трофімова? Тоді Бондаренко опублікував цей скрин і отримав народну підтримку", – сказано в зізнанні пранкера.

Джокер зізнався, що погрожував Бондаренку від імені Трофімова
Telegram-канал Джокер

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