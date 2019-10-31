Головна Новини
1 листопада • оновлено в 00:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скандал із лівими зарплатами "слуг народу": Радуцький "здав" бухгалтерію Зеленського. Фотофакт

7.5т Читати матеріал російською

Пранкер "Джокер" опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

Відповідні скріншоти з'явилися в його Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"17 вересня з Михайлом Радуцьким обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "в конвертах". Це було 17 вересня. А вже сьогодні у нас є докази, що депутати "Слуги народу" отримують гроші "в конвертах", – зазначив пранкер.

Новини
"Х*й їм у д*пу!" Нардеп від "Слуги народу" попався на скандальному листуванні у Раді

Радуцький "здав" бухгалтерію "Слуги народу"

Радуцький "здав" бухгалтерію "Слуги народу"

Між Радуцьким і Джокером відбувся такий діалог:

Джокер: Там відсотків 50 нах треба прибрати.

Радуцький: Я думаю, що перший до цього прийде скоро!

Д: Вони вже хочуть $. Юля 20, кажуть, платить, Петя, "Голос".

Р: Я про це говорив першому, що нам треба щось вирішувати з донорами, інакше ми їх не втримаємо. Я чув про 40 від деяких багатих товаришів.

Д: Ринат.

Р: Кажуть.

Д: Він хоче в білу підняти, але максимум 4000$.

Скандал з лівими зарплатами: Радуцький "здав" бухгалтерію Зеленського

Telegram-канал "Джокер"

Скандал з лівими зарплатами: Радуцький "здав" бухгалтерію Зеленського

Telegram-канал "Джокер"

"Михайле, якщо надумаєте заперечувати факт нашої з Вами переписки, ми будемо змушені опублікувати відеодокази і не тільки", – звернувся пранкер до нардепа, пообіцявши показати дані про зарплати нардепів.

Відзначимо, Telegram-канал "Джокера" з'явився 31 жовтня. Пранкер уже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Незабаром у політсилі розгорівся скандал – заступника голови фракції Миколу Тищенка звинуватили в тому, що він "не доніс" деяким однопартійцям гроші.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
9
Смішно
20
Цікаво
7
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Развод детский, ничем не закончится, а вы подписывайтесь лошары)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel