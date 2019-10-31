Скандал із лівими зарплатами "слуг народу": Радуцький "здав" бухгалтерію Зеленського. Фотофакт

Пранкер "Джокер" опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

Відповідні скріншоти з'явилися в його Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"17 вересня з Михайлом Радуцьким обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "в конвертах". Це було 17 вересня. А вже сьогодні у нас є докази, що депутати "Слуги народу" отримують гроші "в конвертах", – зазначив пранкер.

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Між Радуцьким і Джокером відбувся такий діалог:

Джокер: Там відсотків 50 нах треба прибрати.

Радуцький: Я думаю, що перший до цього прийде скоро!

Д: Вони вже хочуть $. Юля 20, кажуть, платить, Петя, "Голос".

Р: Я про це говорив першому, що нам треба щось вирішувати з донорами, інакше ми їх не втримаємо. Я чув про 40 від деяких багатих товаришів.

Д: Ринат.

Р: Кажуть.

Д: Він хоче в білу підняти, але максимум 4000$.

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

"Михайле, якщо надумаєте заперечувати факт нашої з Вами переписки, ми будемо змушені опублікувати відеодокази і не тільки", – звернувся пранкер до нардепа, пообіцявши показати дані про зарплати нардепів.

Відзначимо, Telegram-канал "Джокера" з'явився 31 жовтня. Пранкер уже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Незабаром у політсилі розгорівся скандал – заступника голови фракції Миколу Тищенка звинуватили в тому, що він "не доніс" деяким однопартійцям гроші.

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