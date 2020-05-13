Джокер під виглядом Поклонської підколов Гончаренка: у мережу потрапило листування

Тимур Григоренко Політика 10:38, 13.05.2020 Оновлено: 11:00, 13.05.2020

Пранкер Джокер опублікував листування від імені "експрокурорки" окупованого РФ Криму Наталії Поклонської з нардепом Олексієм Гончаренком.

У мобільному спілкуванні "Поклонська" прохала Гончаренка залишити її в спокої.

"Вибачте, що турбую. Я вас дуже прошу залишити мене в спокої. Я люблю Україну та сумую за нею. Я це відкрито говорила в інтерв'ю Дмитру Гордону", – йшлося в повідомленні.

Гончаренко та Поклонська

Натомість Гончаренко запропонував їй повернутися до України, щоб відправитися за ґрати.

"Справа проста – приїжджайте до України, відсидівши від 12 до 15 років суворого режиму за зраду Батьківщини", – відповів політик.

На таке повідомлення "Поклонська" заявила, що "життя розтягне все на свої місця".

"Кожна людина здатна на помилки. Я у своєму житті також робила помилки. Я не бажаю вам зла. Я люблю Україну", – писав Джокер.

Листування Поклонської та Гончаренка
Telegram Джокера
Листування Поклонської та Гончаренка
Telegram Джокера

Також у Facebook Гончаренко прокоментував цей діалог: "Звідки в Поклонської мій номер телефону?" Ну спасибі, Федорове!" Напевно, маючи на увазі главу Мінцифри Михайла Федорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська зізналася в любові до української мови та заспівала відомий хіт Софії Ротару "Черемшина".

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